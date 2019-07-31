中国—东盟关系进入全方位发展的新阶段

第52届东南亚国家联盟（东盟）外长会议31日在泰国首都曼谷开幕。本次会议旨在讨论推进东盟共同体建设、加强与对话伙伴合作等议题。中国－东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会也将在7月31日至8月2日期间在曼谷举行。

会议开幕前夕，本报记者对中国驻东盟大使黄溪连进行了专访。黄溪连表示，过去一年，国际及地区局势发生了复杂深刻的变化。在此背景下，中国—东盟关系依然展现出强大生机与活力，呈现多层次、宽领域、全方位的发展势头，具体表现为关系发展路径“更明”、战略互信水平“更高”、经贸合作增长“更稳”、人文友好交往“更热”、国际地区意涵“更广”。中国—东盟关系已进入全方位发展的新阶段。

站在新的起点上，中国－东盟关系需要百尺竿头，更进一步。黄溪连表示，今年的中国-东盟外长会是东盟与十个对话伙伴的首场外长会，充分显示了中国－东盟关系的密切程度和引领作用，本次中国-东盟外长会定将为推动中国—东盟战略伙伴关系提质升级、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入新动力。

打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，这是中国－东盟关系长期发展的大方向。2018年11月，中国－东盟领导人会议发表《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》，中国成为第一个与东盟制定中长期愿景的对话伙伴。黄溪连认为，这再次彰显了双方关系的引领性，同时也是双方政治互信进一步提升的重要表现。“东盟10国领导人和东盟秘书处负责人集体出席今年4月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，这凸显了双方领导人的高度互信。”黄溪连说。

东盟是“21世纪海上丝绸之路”倡议的诞生之地，也是“一带一路”国际合作的优先方向和重要伙伴，进展令人瞩目。黄溪连表示，去年中国－东盟贸易额再创历史新高，达到5878亿美元。今年双边贸易额保持稳步上升势头，上半年达2918.5亿美元，东盟超越美国成为中国第二大贸易伙伴，双方经贸关系取得标志性进展。与此同时，双方产业承接的梯次性和互补性不断增强，数字经济、电子商务、智慧城市、5G等领域正成为双方合作的新的增长点。

谈及南海问题，黄溪连表示，中方坚持对话协商处理分歧，排除外来干扰，与东盟各国一道共同维护南海和平稳定。“我们稳步推进‘南海行为准则’磋商，共同探索制定地区海上安全规则，体现了双方共同维护地区和平稳定的意愿和决心。我们积极开展防务安全合作，不断完善中国—东盟防长非正式会晤。双方还举行了首次海上联合演习，推动战略互信提升到前所未有的新高度。”黄溪连说。

“面对保护主义和单边主义逆流，地区国家日益认识到RCEP是本地区抵御保护主义的有力武器，对加快RCEP谈判进程的愿景越来越强烈，致力于在今年年底前推动谈判结束。”黄溪连说，RCEP是具有重大意义的地区自贸安排，达成后将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量，将成为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区，进一步提升地区经济一体化水平，给地区国家和各国民众带来实实在在的利益。

人文交流是中国—东盟关系中的重要支柱。近年来，双方人员往来日益密切，去年已达5700万人次，预计今年可突破6000万人次大关。中国稳居东盟最大旅游客源国，中国与东盟国家间有20余万名留学生在彼此国家学习。黄溪连介绍，今年以来，双方以中国—东盟媒体交流年为契机举办了一系列活动，包括今年年初举行的媒体交流年开幕式以及刚刚在雅加达成功举行的中国－东盟媒体合作高级别会议和中国—东盟峰会高峰论坛。今年的中国－东盟领导人会议还将发表“深化媒体合作的联合声明”。

黄溪连说，双方积极落实去年中国—东盟领导人会议达成的共识，共同打造“中国－东盟菁英奖学金”这一旗舰项目。相信这一项目将成为给双方人文交流特别是青年交流提供持续能量的“充电宝”。

“当前，中国—东盟关系迈入提质升级、全方位发展的新阶段，人文交流作为双方关系第三支柱的作用更加凸显。相信日益密切的人文交流将有助于跨越地域、民族、文化，促进民心相通，为建设更加紧密的中国－东盟命运共同体奠定坚实的民意基础。”黄溪连认为，中国－东盟命运共同体建设是人类命运共同体理念在中国周边的先行先试，将为亚洲命运共同体和人类命运共同体建设起到良好示范作用。

（本报驻泰国记者赵益普采访整理）

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