原标题：下一轮磋商，9月美国见！

上海西郊宾馆，7月31日，第十二轮中美经贸高级别磋商举行。

中美双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。他们还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。

谭主在现场看到，除了中美全面经济对话中方牵头人刘鹤副总理，参加磋商的中方人员还有：商务部部长钟山，中国人民银行行长易纲，国家发展改革委副主任宁吉喆，中央财办副主任、财政部副部长廖岷，外交部副部长郑泽光，工业和信息化部副部长王志军，中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文。

美方参加磋商的人员有：美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦、副贸易代表格里什、中国事务代理助理贸易代表马卡廷等。

磋商在下午正式结束。9月，下一轮中美经贸高级别磋商将在美国举行。

(原题为《 下一轮磋商，9月美国见!(独家视频)》)

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