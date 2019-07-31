COC单一磋商文本提前完成一读 

人民网曼谷7月31日电 （记者丁子 孙广勇 赵益普） 国务委员兼外交部长王毅31日出席在泰国曼谷举行的中国－东盟外长会时表示，过去1年中，中国和东盟国家秉承《南海各方行为宣言》精神，探索开拓以规则治理南海之路，积极推进“南海行为准则”（COC）磋商，提前完成了“准则”单一磋商文本草案的第一轮审读。一读对案文进行了精简优化，使“准则”的总体架构和案文要素更加清晰，结构更加合理，标志着“准则”磋商取得了新的重要进展，朝着三年完成磋商的目标迈出了关键一步。
王毅强调，一读之所以能提前完成，得益于各方参与磋商的诚意和推进磋商的决心。这一成果值得珍惜，也为后续审读赢得了时间，提振了信心，展现了地区国家齐心构筑地区规则、合力维护南海和平稳定的坚定信念。相信随着“准则”磋商不断向前，我们会有更多进展和成果与大家分享。
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