为世界和平稳定提供强大正能量——我驻外使馆举办招待会庆祝建军92周年

新华社北京7月31日电 综合新华社驻外记者报道：在“八一”建军节即将到来之际，中国常驻联合国代表团、中国驻多国大使馆举办招待会，庆祝中国人民解放军建军92周年。来宾们赞赏中国积极履行大国军队的责任和义务，成为维护世界和平的坚定力量，并表示愿与中方进一步深化合作，为双方关系发展以及维护世界和平与地区稳定做出更大贡献。

中国常驻联合国代表团军事参谋团团长华波在致辞中表示，中国积极发展对外建设性军事关系，形成全方位宽领域多层次军事外交格局，同世界各国军队开展了广泛的交流与合作。

各国嘉宾赞扬中国军队为联合国维和行动及世界和平做出的积极贡献。联合国副秘书长哈雷说，中国已派出4万人次维和人员，目前有2500余名中国维和军事人员在联合国7个任务区及联合国维和行动部执行维和任务。联合国感谢中国对维和行动的坚定支持。

中国驻俄罗斯大使馆武官隗延伟说，中国军队将一如既往开展国际军事交流合作，共同应对全球性安全挑战，积极履行同中国国际地位相称的责任和义务，继续为维护世界和平与稳定，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

俄罗斯国防部副部长福明表示，俄中两军合作迅速发展，希望两军进一步深化合作，为两国关系发展以及维护世界和平与地区稳定做出更大贡献。

中国驻乌兹别克斯坦大使馆武官许昌志表示，中乌政治互信水平不断提高，防务领域合作成果丰硕。中方愿与乌方共同努力，推动两国防务安全领域合作迈向新高度。

中国驻朝鲜大使馆武官金涛说，中方愿以中朝建交70周年为契机，开展好两军友好交往，为推动中朝关系发展、维护地区和平稳定做出积极贡献。

朝鲜人民武力省外事局局长延京哲说，朝方对于中方在新时代军队建设伟业中取得的巨大成就感到由衷高兴，愿继续与中方一道，为世代传承好两军间鲜血凝成的传统友好关系、维护地区与世界和平稳定而做出积极努力。

中国驻阿富汗大使刘劲松表示，中国人民解放军将继续为促进世界和平与发展提供战略支撑，积极发展与各国的军事安全关系，构建周边命运共同体。使馆武官王鑫表示，中方愿与阿方共同努力，努力推动两军关系迈上新台阶。

阿富汗代理国防部长哈利德在讲话中表示，中国始终支持阿和平和解及重建进程，向阿方提供了大量援助。阿方愿与中方继续携手努力，共同开创两国两军关系更加美好的未来。

中国驻印度大使馆通过系列图片和专题片，向来宾展示了中国军队始终坚定不移地做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的精神风貌。来宾们高度评价中国军队取得的伟大成就，赞赏中国军队为维护世界和平所做贡献。

中国驻墨西哥大使馆武官王勇表示，中国军队有决心有信心有能力战胜一切威胁挑战，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强战略支撑，为服务构建人类命运共同体做出新的更大贡献。

中国驻荷兰大使馆武官魏海表示，中国军队坚持履行国际责任和义务，积极参加国际维和、海上护航、人道主义救援等行动，合力应对恐怖主义、网络安全等全球性挑战。中国军队愿与包括荷兰在内的各国军队一道，深化军事交流与合作，为维护世界和平发展发挥更大作用。

中国驻波兰大使馆武官李健说，中国将坚定不移走和平发展道路，始终奉行防御性国防政策。中国愿与世界各国发展不结盟、不对抗、不针对第三方的军事关系。

中国驻匈牙利大使馆武官孔新民表示，中匈两军关系近年来发展良好。面向未来，中方愿与匈方一道，努力推动两军关系迈上新台阶，不断为中匈关系添砖加瓦。

中国驻土耳其大使馆武官陈庆松表示，近年来中土两军务实合作深入推进。下一阶段，中土两军将在军事训练、专业团组互访等方面开展一系列交流与合作。相信两军务实交往合作将取得更为积极的成果，助力两国关系深入发展。

中国驻赞比亚大使李杰在致辞中说，中赞两国两军一直保持着紧密合作，期待双方在维护地区安全与世界和平方面进一步携手合作。使馆武官孙明表示，中方愿继续加强两军高层往来，巩固深化与赞军方在军事培训、医疗援助以及装备技术等领域务实交流合作。

赞比亚国防部长戴维斯·查马高度赞扬中国军队建设取得的辉煌成就和为维护世界和平做出的卓越贡献，期待与中方持续深化双边友好合作。（参与记者：林远、李奥、蔡国栋、王雅楠、刘芳、陈序、袁亮、秦彦洋、程大雨、江亚平、陈鑫、赵旭、吴昊、彭立军）

(责编：岳弘彬)