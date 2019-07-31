韩国朝野抱团应对贸易危机 敦促日本取消出口限制

中新网7月31日电 据韩国国际广播电台(KBS)31日报道，韩国朝野为应对日本出口限制措施成立的“日本出口限制对策民官政协商会”31日在国会举行了首次会议，敦促日本取消出口限制措施和进行协商。

韩国经济副总理洪楠基和韩国贸易协会会长金荣柱担任民官政协商会共同议长，他们在会后举行的记者会上作出了上述表示。洪楠基说，日本限制出口是没有根据的不当措施，日本应尽快取消出口限制措施，韩日需通过对话解决问题。

会议决定，日本有可能将韩国从“白名单”中移除，为应对这一情况的发生，将根据各种情况采取密切的应对措施。除通过外交渠道解决问题之外，还将加强与国际间的合作。为减少企业蒙受的损失，政府将投入预算和提供税制优惠等支援方案，民官政将团结一致解决困难。

会议还决定政府每年将斥资1万亿韩元以上致力于开发核心零部件和装备，降低韩国产业对日本的依赖度，加强经济体制。

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