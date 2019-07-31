民意调查：近80%阿根廷人正面看待中国

晨读一条消息，是来自阿根廷《布宜诺斯艾利斯晨报》的，很感振奋，很有感慨，更有联想。

消息说，阿根廷和美国的两家民意调查和咨询机构新近在阿根廷进行了一次调查，结果有近80%的受调查者“正面看待中国”，有超过50%的人甚至认为“阿根廷应将对华关系置于对美关系之上”。

阿根廷是南美洲乃至世界上的大国之一，领土面积约290万平方公里，在世界上占第八位；人口4000万稍多，可谓“地广人稀”。这个国家物产丰富，地下矿藏应有尽有，还是世界著名的“粮仓、肉库、酒窖”。阿根廷人热情、开朗，能歌善舞，更爱足球，被广泛认为是“浪漫、傲慢、散漫”的典型。阿根廷属于西方世界，一度被美国视为“准盟友”，可见其与美国关系之一斑。在阿根廷与中国的关系上，虽然交往频繁，两国间的相互帮助也常见史册，但相互了解很少，更长时间缺少理解。记得在上个世纪九十年代后期，我在阿根廷的大街上还常常被人问到“中国人是否还梳小辫子、戴瓜皮帽”，让我哭笑不得。

如今，短短20来年，在阿根廷的民意中会有如此大的变化！不能不让人瞩目。

是啊，时间不长，变化确实很大。细细想来，这样的局面应该是双方的历史渊源、共同理想、互有需要的雄厚基础，加上在“合作、共赢”中的“心有灵犀”，特别是近些年来的“发展战略对接”、“共建中拉命运共同体”等指导方针在双方的逐步深入人心、开花结果。我说阿根廷的民意调查“具有一定的代表性”，并非是虚言，因为在大部分拉美和加勒比国家都能体会到中国的存在，都能看到中国与拉美“同发展、共命运”的诚意和行动。

毫无疑问，调查显示出了对中拉关系深入发展的期待。“关系越深，责任越大”。中拉友好合作关系的深入发展，也给双方带来了更大的责任和义务。巩固成果，不断创新，争取使得双方的合作有效、持久、硕果累累并更上层楼，更是双方应该不断探讨的现实和长远课题。双方之间已经有了一些协商机制，用好它们，扩大它们，必然是中国和拉美方面都在深入思考的重要方面。

可以确信，一个局部调查的剖面，告诉人们的是中拉友谊在拉美和加勒比人们心目中的地位、影响和未来，肯定了现实，更鼓舞人们对未来的信心。

（本文作者是中国国际问题研究基金会研究员，曾任驻阿根廷等拉美国家大使）

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