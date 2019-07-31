新华社纽约7月30日电 综述：业内人士认为经贸摩擦无损中国纺织服装业国际竞争力

新华社记者刘亚南 潘云召

在贸易保护主义阴霾下，国际经贸摩擦给中国纺织服装行业增加了不确定性，但不少美国业内人士表示，不会停止同中国相关企业的合作。同时，随着中国企业积极创新升级并向海外布局，中国纺织服装行业仍将在今后较长时间内在国际市场保持竞争力。

2019年中国纺织品服装贸易展近日在美国纽约市举行。展会期间，多位美国采购商表示，他们对中国产品的质量和生产效率非常满意，将与中国供应商携手应对风险，不会考虑改变供应商。

美国时装品牌Vince控股公司执行副总裁马克·恩格布雷森表示，公司对中国合作方有承诺，将会一道应对任何可能发生的不利情况。“大家都会尽一份责任。”

已经与中国一家皮草企业合作5年的服装商科斯塔·朱莉安娜·所罗门说，由于原料来自中国，公司的皮草业务不会从中国转移。与中国伙伴合作颇有成效。所罗门现在几乎每月都要去中国出差，并计划把她的采购业务从南亚转移到中国。

美国特拉华大学助理教授陆圣近期与美国时尚行业协会联合推出了一份针对美国大中型时尚品牌、零售商、进口商和批发商的调查报告。这份报告显示，美方加征关税的举措基本不会撼动中国纺织服装行业作为美国主要供应商的地位。

美国时尚行业协会总裁朱莉娅·休斯说，业内一直在谈论全球供应链，这是中国纺织服装行业最大的优势之一，也是中国相关企业成为顶尖供应商的原因，预计中国在该领域仍将保持这一地位。

中国纺织服装行业受到外部压力的同时，也在进一步向产业链上游移动。大量中国纺织服装企业在东南亚、中南美洲以及非洲等地布局，并从中国进口原材料。

陆圣告诉新华社记者，除了规模优势外，中国纺织服装行业可以提供多种产品，中国这方面的优势十分明显。此外，该行业也在不断进步，很多企业正在考虑如何通过建立自己的品牌来盈利。

同时，激烈的全球竞争也在推动中国纺织服装行业向“科技、时尚、绿色”的方向迈进，企业在环保、小批量生产、快速交货等方面的能力明显提升，并不断增加对新产品和新工艺的投入和研发。

中国纺织工业联合会副会长徐迎新在展会期间表示，中国供应商正积极通过技术创新提高自动化和智能化水平，打造自主品牌来提升产品附加值。

分析人士认为，随着中国内需不断增长以及本行业加强与“一带一路”共建国家和地区合作，中国纺织服装行业仍将保持强劲国际竞争力。

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