新华社蒙得维的亚7月30日电 专访：美国难阻经济全球化大势——访乌拉圭广泛阵线党主席哈维尔·米兰达

新华社记者倪瑞捷

乌拉圭执政党广泛阵线党主席哈维尔·米兰达近日接受新华社记者采访时说，无论美国政府是否喜欢，世界经济都会变得全球化，这是大势所趋。美国挑起的贸易争端无益全球发展。

米兰达说，美方对中国等多个贸易伙伴挑起贸易争端是不理智的，既破坏了多边主义，又妨碍了一些小国获取技术的途径。美方的行为对世界来说永远不是一个好消息，对乌拉圭来说也绝对不是好消息。

在米兰达看来，美国实施的加征关税等单边主义举措将影响包括乌拉圭在内的一些中小国家的技术发展。以农牧业为例，乌拉圭作为高品质牛肉出口国，依赖牲畜生产背后的技术，而每项技术的应用都离不开紧密的国际合作。

米兰达指出，美国加剧国际贸易紧张局势，会让乌拉圭难以进入世界技术市场，因为技术成本将更加高昂。

在谈到美国对中国电信巨头华为实行出口管制时，米兰达认为，这完全基于毫无根据、含糊和笼统的理由。“人类已经发展到如此阶段，全球化浪潮已经不可阻挡，居然还有重回狭隘民族主义的现象，令人难以置信。”

米兰达认为，当下形势对乌拉圭和中国的合作不会造成任何影响。中国是乌拉圭最重要的合作伙伴和第一大商品出口国，中国经济有足够雄厚的实力应对挑战。

米兰达说，对于贸易战，中国已表明“不想打，但也不怕打”，态度明确，立场坚定。美国保护主义政策是不可持续的，美国自身经济也会因此受到影响。无论白宫是否喜欢，全世界都在经历经济全球化的过程，因为这是生产方式发展的必经之路。

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