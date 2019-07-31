中国新任常驻联合国代表：坚定维护发展中国家合法权益

新华社联合国7月30日电（记者徐晓蕾）中国新任常驻联合国代表、特命全权大使张军30日说，中国坚定维护发展中国家和中国自身合法权益，坚决反对任何国家拿发展中国家定位问题做文章，也决不允许为发展中国家制造障碍、剥夺其实现发展的权利。

当天，张军在纽约联合国总部向秘书长古特雷斯递交全权证书时表示，中国高度重视联合国的作用，双方合作保持良好势头。面对单边主义、保护主义带来的严峻挑战，中国坚定维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

张军说，中国坚定维护发展中国家和中国自身合法权益。发展是当今世界最大的挑战之一，联合国绝大多数会员国是发展中国家，世界上绝大多数人口生活在发展中国家。中国支持联合国始终将促进发展、推动实现2030年可持续发展议程置于优先位置。对一个国家的发展水平，要全面、客观、综合地看。中国坚决反对任何国家拿发展中国家定位问题做文章，也决不允许为发展中国家制造障碍、剥夺其实现发展的权利。

古特雷斯表示，欢迎张军大使履新。在当前多边主义面临挑战的困难时刻，中国作为安理会常任理事国、最大的发展中国家和第二大联合国财政贡献国，是联合国的重要支柱。联合国高度赞赏中方在财政、维和、反恐、气候变化、数字合作等方面提供的巨大支持。中方提出的共建“一带一路”倡议同联合国2030年可持续发展议程高度契合。联合国愿同中方保持密切协调与合作。

张军当天在接受媒体采访时表示，联合国是当今世界最具普遍性、代表性和权威性的国际组织。中国将继续推动联合国高度重视可持续发展问题，推动联合国落实好2030年可持续发展议程，继续深化与联合国在“一带一路”框架下的合作。

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(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)