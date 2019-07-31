中国常驻联合国代表团举行招待会纪念建军92周年

中国常驻联合国代表团军事参谋团团长华波少将致辞。李凉摄

人民网联合国7月30日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团30日晚举行招待会，庆祝中国人民解放军建军92周年。中国常驻联合国代表张军和副代表吴海涛、驻纽约总领事黄屏、联合国副秘书长哈雷和秘书长军事顾问罗伊特中将等联合国有关方面负责人，各国常驻联合国代表团军事顾问、警察顾问等 200多人应邀出席。

中国常驻联合国代表团军事参谋团团长华波少将在致辞中表示，建军92年来，人民军队为民族独立、人民解放、国家建设和改革开放事业建立了不朽功勋。进入新时代，适应世界新军事革命发展趋势和国家安全需求，中国全面推进国防和军队现代化建设，全面深化国防和军队改革，着力解决体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题，迈出了强军兴军历史性步伐。中国积极发展对外建设性军事关系，形成全方位宽领域多层次军事外交格局，同世界各国军队开展了广泛的交流与合作。

华波说，中国军队坚定支持联合国维和行动，至今已派出4万人次维和人员，目前有2500余名官兵在联合国7个特派团执行维和任务。习近平主席2015年在联合国维和峰会上宣布重大举措。中国军队认真落实承诺，完成8000人规模维和待命部队的注册和升级，并 为联合国及有关国家人员开展多项维和培训。中方积极响应古特雷斯秘书长“为维和而行动”倡议，支持联合国维和行动共同承诺宣言。中国军队愿为促进联合国维和事业发展、维护世界和平与安全作出新的贡献。

联合国有关领导和各国嘉宾祝贺中国人民解放军建军92周年， 赞扬中国军队为联合国维和行动及世界和平作出的积极贡献。

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