阿富汗长途客车遭遇地雷爆炸 34人死亡

新华社喀布尔7月31日电 阿富汗官员31日说，阿西部法拉省当天上午发生一起地雷爆炸事件，造成至少34人死亡，17人受伤。

一位不愿透露姓名的当地官员对新华社记者说，一辆长途客车在法拉省阿布科玛区一条主干道上遭遇地雷爆炸并发生倾覆，导致包括妇女和儿童在内的34人死亡。伤者已被送往医院救治，部分人员伤势严重，死亡人数可能会增加。

目前，尚无任何组织或个人声称制造了爆炸事件。这名官员表示，地雷是由塔利班埋设的。

塔利班武装分子经常使用路边炸弹和地雷等袭击阿安全部队，许多平民因此受到伤害。

联合国阿富汗援助团30日公布的数字显示，今年上半年，战乱导致阿富汗1366名平民丧生，2446名平民受伤。其中，因路边炸弹和地雷爆炸导致的平民伤亡人数高居第二，仅次于武装冲突。

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