中国代表强调政治解决改善叙利亚人道局势

人民网联合国7月30日电 （记者李晓宏）联合国安理会30日举行叙利亚人道问题公开会，中国常驻联合国副代表吴海涛表示，坚持政治解决叙利亚问题是缓解叙利亚人道局势的根本和现实出路，中方支持联合国发挥幹旋主渠道作用，推动寻求兼顾各方关切的解决方案。

吴海涛说，叙利亚人民渴望冲突早日结束，恢复和平与秩序，重返与重建家园。中方高度关注叙利亚人道局势，建议联合国及有关各方为改善叙利亚人道局势作出以下努力。

他认为，有关各方应共同寻求叙利亚西北部地区反恐、人道问题的综合、长期解决方案。伊德利卜地面局势十分复杂，各方应致力于通过对话达成共识。中方支持俄罗斯、土耳其继续履行《备忘录》，推动实现伊德利卜冲突降级。伊德利卜恐怖组织活动猖獗，国际社会应根据安理会有关决议和国际法，统一标准，对恐怖组织进行坚决打击。中方支持联合国等有关各方继续加大对叙利亚西北部地区流离失所平民的人道救援。

国际社会应妥善解决叙利亚境内各地区和流离失所者营地面临的人道问题。阿尔霍尔营地、鲁克班营地现在面临的人道挑战有其复杂的成因。叙利亚东北部地区军事冲突导致平民特别是妇女和儿童流离失所，造成阿尔霍尔营地今天的局面。该营地人口组成复杂，应采取有针对性、负责任的方案，解决民众去向问题。绝大多数鲁克班营地的民众希望重返家园，国际社会应协调行动，帮助他们结束流离失所状态。

应支持叙利亚政府在安全局势相对稳定的地区进行经济、社会重建。叙利亚政府积极清理战争遗留爆炸物、重建基础设施、恢复社会服务、促进发展并改善民生，这些努力应该得到认可。经济制裁给叙利亚人民生活带来了严重负面影响，不利于改善叙利亚整体人道局势。让越来越多的叙利亚人民走出战争阴影，逐步过上安定、有序的生活，应该是国际社会的共同目标。

吴海涛强调，在叙利亚开展人道救援行动，应充分尊重叙利亚的主权、独立、统一和领土完整，并严格按照安理会决议、联合国人道救援指导原则及相关国际法规定进行。在此过程中应同叙利亚政府加强沟通和协调。中方注意到，有关各方就宪法委员会组建工作的协商有积极动向，期待裴凯儒特使下个月向安理会成员做通报，预祝新一轮阿斯塔纳对话会取得成功。

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