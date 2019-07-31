第52届东盟外长会议在曼谷开幕

新华社曼谷7月31日电（记者杨舟）第52届东南亚国家联盟（东盟）外长会议31日在泰国首都曼谷开幕。本次会议旨在讨论推进东盟共同体建设、加强与对话伙伴合作等议题。

东盟轮值主席国泰国总理巴育在会议开幕式上致辞说，今年以来，东盟内部取得一系列合作成果，如今年6月举行的第34届东盟峰会通过了《东盟领导人关于“为可持续发展推动伙伴关系”的愿景》，并推出一系列惠民合作项目。

巴育还说，东盟必须加强与对话伙伴及区域外国家的合作以实现东盟目标。

他提议，本次东盟外长会应探讨如何加强“东盟10+3”等机制，加强落实《东盟互联互通总体规划2025》以推动全方位互联互通，推动区域全面经济伙伴关系协定谈判于年内完成，推动地区安全合作与互信等，为11月举行的第35届东盟峰会和相关会议做准备。

中国－东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会也将在7月31日至8月2日期间在曼谷举行。中国国务委员兼外交部长王毅将出席这一系列会议。

东盟成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸。

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