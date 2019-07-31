莫言获秘鲁天主教大学荣誉博士学位

新华社利马7月30日电（记者李家瑞）中国作家、诺贝尔文学奖得主莫言30日在秘鲁首都利马被秘鲁天主教大学授予荣誉博士学位。
颁授仪式在秘鲁天主教大学报告厅举行。大学秘书长丹尼尔·索里亚·卢汉介绍了莫言的主要经历和文学成就，大学副校长阿尔多·潘菲齐·瓦曼向莫言颁发了荣誉博士证书。
莫言在致辞中说，秘鲁与中国虽远隔重洋，但因文学而拉近距离。他是通过文学了解到秘鲁人民的生活方式、思想感情以及秘鲁的历史与现实的。上世纪80年代以来，拉美文学对包括他在内的许多中国作家产生了深刻影响。
莫言在接受记者提问时说，中拉之间的文学交流与传播仍处于不平衡的境地，不少拉美作家在中国耳熟能详，而拉美读者对中国当代文学了解不多，这与中国文学的发展和中文作品翻译的复杂程度有关。近年来，越来越多的中国文学作品走向世界，他期待中国作家写出更多优秀的作品，并形成中国文学的鲜明风格。
秘鲁天主教大学位于利马，成立于1917年，是秘鲁最重要的大学之一，也是拉美地区较有影响力的大学。
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