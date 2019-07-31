德国内政部长说要加强打击外来移民犯罪

新华社柏林7月30日电 德国联邦内政部长泽霍费尔30日在柏林表示，德国对恐怖主义和极右翼犯罪予以严厉打击，同时不应放松对外来移民犯罪的打击力度。

泽霍费尔说，德国近期发生多起严重犯罪事件，如本月29日发生在法兰克福中央火车站的“冷血的谋杀事件”，不安全感令德国民众十分紧张。

泽霍费尔要求德国有关部门坚决驱逐境内的外国违法犯罪者，加强边境管控。他还要求加强德国各火车站安保措施，包括增派警力、加强视频监控等。

据德国警方通报，一名40岁的厄立特里亚籍男子29日上午在法兰克福中央火车站将一名8岁儿童及其母亲推下站台，导致这名儿童遭进站列车碾压后死亡，其母侥幸生还。作案男子在逃跑中被警方抓获。

德国警方说，经初步调查，作案男子2006年非法进入瑞士，2008年取得合法难民身份并留在瑞士。根据瑞士警方调查，作案男子曾接受精神疾病治疗，没有迹象显示其具有极端主义或意识形态方面的作案动机。

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