社科院专家：中巴关系、金砖合作回归正常轨道

2019年7月24至26日，中国国务委员兼外交部长王毅对巴西进行了一次重要访问，这是巴西新政府上台以来中国对巴西最高级别的一次访问。在王毅访问期间，先后举行了中巴第三次外长级全面战略对话和金砖国家外长正式会晤，两次会议折射出中巴双边关系以及金砖国家合作回到了正常运转的轨道。

从中巴第三次外长级全面战略对话来看，最大的亮点在于巴西表明了强化对华合作的信号，从两国外长的表态来看，两国对中巴双边关系的定位具有很强的一致性。巴西外长阿劳若强调，巴西高度重视与中国的全面战略伙伴关系，并且看好中巴合作区前景。尤其在涉及中巴经贸合作的问题上，阿劳若强调，巴西欢迎中国扩大对巴西投资，愿积极研究将巴西的“投资伙伴计划”与中国“一带一路”倡议相结合，这也是继5月巴西副总统莫朗访华以来巴西内阁要员再次肯定“一带一路”倡议的积极意义，有助于中巴两国深化在“一带一路”倡议框架下的各领域合作。

此外，巴西外长还强调，应强化与中国在全球治理层面、中拉整体合作层面的沟通和协作，这也体现出巴西政府不是把中巴关系简单地看成生意买卖关系，而是从双边、多边和跨地区的三维角度评估双边关系的重要性，而这个信号从某种程度上减少了中国对巴西外交调整的担忧。作为回应，王毅外长强调，中方始终将中巴关系置于重要外交位置，重视巴西在拉美的地位和作用，愿同巴方共同成为推动中拉合作的双引擎，推动中巴关系成为新兴经济体团结合作的典范和促进世界和平发展的稳定力量。客观地说，王毅外长对中巴关系的定位较以往有了更大的提升，这也体现出了中方为营造更好的中巴关系所作出的努力。

在金砖国家外长正式会晤上，巴西外长阿劳若的态度体现出了巴西当局在全球事务中的立场调整。在给全球格局发展趋势的定性问题上，本届外长对话强调，当今世界面临百年未有之大变局，以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家的群体性崛起有力推动了世界多极格局进程。这种定性体现出两个层面的含义：第一，金砖国家为代表的新兴经济体的崛起是世界百年变局的重要内容；第二，全球变局为新兴经济体的国家崛起和改革国际体系提供了难得的实现机遇。

在辨识当前面临的全球挑战方面，金砖国家外长们都认为“单边主义破坏国际规则，挑战国际发展，加剧了世界的不稳定和不确定性”。为维护正常有序的国际环境，“金砖声音”“金砖方案”和“金砖作用”在一定程度上具有拨乱反正的重要性，外长会议尤其强调，金砖国家要带头维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为代表的多边贸易体制，维护新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。事实上，这些都是金砖国家走向合作最重要的初心和使命所在，考虑到国家、地区和全球环境均不同程度地处在调整期，重新强调金砖合作的宗旨和目标是非常必要的。

本届外长会晤选定了创新和科技合作作为金砖合作的新领域，这不仅体现了全球经济的新形态，而且也能够较好地规避国家、地区、全球政治生态调整对金砖合作的负面影响。正如本届外长会所指出的，金砖合作不是五国的权宜之计，而是着眼于共同和长远发展的战略选择，因此，适时调整金砖合作的节奏和重点对合作的可持续性同样至关重要，而今年选定创新科技、数字经济也可以算是比较合理且巧妙的安排。（作者：中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员、国际关系研究室副主任、巴西研究中心执行主任）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)