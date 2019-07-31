斯图加特打造“中国支付城”吸引游客

人民网柏林7月31日电（记者 李强）提到斯图加特，多数中国人并不太熟悉，但位于城郊的梅赛德斯奔驰博物馆，如今几乎是中国游客来德国必去的景点之一。除了德语之外，中文可能是最常听到的声音。

“去年中国参观者有7.8万人次，占到总参观人数的12%，中国是除德国之外最大的客源国。” 梅赛德斯奔驰博物馆负责人莫尼娅·布德克介绍说。

而在博物馆的纪念品商店，中国游客甚至只需掏出手机，就可以用支付宝购买门票和纪念品。

2018年，斯图加特开启了一项名为“中国支付城”的项目，支持市内商户引入支付宝、微信支付等电子支付手段，为中国游客提供更多选择和方便。包括梅赛德斯奔驰博物馆在内的75家商户已加入其中。

“我们希望通过提供中国游客熟悉的支付方式，吸引更多人来斯图加特。” 斯图加特旅游局局长阿明·德尔尼茨说。

近年来，伴随着中国出境游的急速升温，前往斯图加特的中国游客数量也在持续增长。2018年，来自中国的过夜游客已经接近68664人次，而在2001年时不过一万出头。

毫无疑问，中国已经成为斯图加特旅游业重要的市场目标。这也是“中国支付城”项目的初衷。

阿尔特霍夫酒店位于斯图加特市中心，在酒店前台，“支付宝”的中文标牌异常醒目，去年这里接待了超过2000名中国客人。

酒店总经理乌尔里希·施韦尔曾在多个国家工作，在他看来，中国的移动支付发展远远领先于欧洲，开通支付宝服务，不仅为了方便中国游客，还希望借此机会，让热衷于现金的德国人也了解电子支付的优点。

而在酒店不远处的CUBE餐厅，已经切实感受到了电子支付的好处。这间位于博物馆的里的精品餐厅，在开通支付宝后，中国游客上升了20%。

“当中国客人得知可以用支付宝结账时，他们会更加乐于来这里用餐。” CUBE餐厅经理菲利普·迪米内奥说。

总部位于斯图加特的布罗伊宁格商场集团，则走的更远：旗下11家门店全部支持支付宝和微信支付，这是德国第一家同时中国两大支付体系的百货商场。

“快速便捷的支付方式，对中国顾客非常重要，” 商场旅游市场总监克里斯蒂安·维特曾在中国工作：“‘中国支付城’是着眼未来的项目。”

维特表示，布罗伊宁格斯图加特门店的外国顾客，50%来自中国。为了满足中国顾客的需求，他们会通过微信与中国国内的合作伙伴交流，了解中国客人喜欢的品牌，并且多准备适合的尺码。

“我估计，未来五到十年内，中国将从斯图加特的第四大旅游客源地，上升为第二大旅游客源地。” 德尔尼茨对未来充满信心。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)