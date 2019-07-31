韩国军方说朝鲜发射两枚短程弹道导弹

新华社首尔7月31日电（记者陆睿）韩国军方31日说，朝鲜当天凌晨发射两枚短程弹道导弹。
韩国媒体援引韩军联合参谋本部的消息说，当地时间31日5时6分和5时27分（北京时间4时6分和4时27分），朝鲜分别从元山葛麻一带向东北方向海域发射了两枚短程弹道导弹。
韩国联合参谋本部说，目前推测朝鲜发射的短程弹道导弹高度约30公里，飞行距离约250公里，韩美情报部门正在进行进一步参数分析。韩方正在密切监控朝方是否会继续进行发射活动，同时保持警戒态势。
韩国联合参谋本部同时表示，近来朝鲜接连发射导弹，不利于缓解半岛紧张局势，敦促朝方停止类似行为。
朝中社7月26日报道，朝鲜最高领导人金正恩25日指导了新型战术制导武器的威力展示射击。韩国军方25日说，朝鲜当天发射两枚“发射体”。依据韩方和美方分析，朝方“发射体”飞行高度大约为50公里，飞行距离分别为430公里和690公里。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】