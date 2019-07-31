韩国军方说朝鲜发射两枚短程弹道导弹

新华社首尔7月31日电（记者陆睿）韩国军方31日说，朝鲜当天凌晨发射两枚短程弹道导弹。

韩国媒体援引韩军联合参谋本部的消息说，当地时间31日5时6分和5时27分（北京时间4时6分和4时27分），朝鲜分别从元山葛麻一带向东北方向海域发射了两枚短程弹道导弹。

韩国联合参谋本部说，目前推测朝鲜发射的短程弹道导弹高度约30公里，飞行距离约250公里，韩美情报部门正在进行进一步参数分析。韩方正在密切监控朝方是否会继续进行发射活动，同时保持警戒态势。

韩国联合参谋本部同时表示，近来朝鲜接连发射导弹，不利于缓解半岛紧张局势，敦促朝方停止类似行为。

朝中社7月26日报道，朝鲜最高领导人金正恩25日指导了新型战术制导武器的威力展示射击。韩国军方25日说，朝鲜当天发射两枚“发射体”。依据韩方和美方分析，朝方“发射体”飞行高度大约为50公里，飞行距离分别为430公里和690公里。

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