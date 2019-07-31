【国际锐评】继续施压对中国无用，对磋商无益

第十二轮中美经贸高级别磋商30日在上海举行。几乎与此同时，美方却有人释放信息，称关税政策将中国逼退，让美国发展得不错，并污蔑中国总在最后一刻为了自身利益修改协议内容。在历经一波三折终于重启磋商之际，美方一些人的这一表态，没有表现出磋商解决问题的应有诚意，有违大阪会晤共识，是试图继续对中方施压，从而在磋商中获取更高要价。

过去一年多来，双方通过十余轮磋商，已就大部分内容达成共识，但也经历过几次波折，原因是美方总是喜欢搞极限施压那一套，索取不合理的高要价，提出损害中国主权和尊严的要求，导致双方迟迟未能弥合分歧。6月底中美两国元首在大阪会晤时同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，从而推动问题的解决重回正轨。

人们注意到，最近已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。这些显示了双方落实大阪会晤共识的意愿，也令外界对第十二轮中美经贸高级别磋商有所期待。

然而，美方一些人却在重启磋商之际再次搞老套的施压手段，这对中方过去没用，现在和将来也同样没用。某种意义上，中方对此都有些厌倦了。过去一年多的实践证明，贸易战没有赢家，根本不可能出现“你输我赢”“你退我进”的情况。今年上半年中国经济下行压力加大，但仍总体平稳、稳中有进，主要宏观经济指标均保持在合理区间，显示出强大的韧劲、活力与潜力。

再看看美国，今年第二季度美国实际GDP按年率计算降至2.1%，低于前一季度3.1%的增速。美国制造业处境尤其艰难，根据美国圣路易斯联邦储备银行的数据，今年上半年美国工业产出连续两个季度下滑，已陷入“技术性衰退”。国际货币基金组织近日发布的《世界经济展望报告》更新内容中，预计今年美国经济增长率为2.9%，明年将大幅放缓至1.9%。正因此，白宫不断向美联储喊话，呼吁该行实施大幅降息。美方一些人罔顾事实，故意抹黑造谣，就是想给中方施加压力，同时也是做给美国国内民众看，以掩盖其对美国经济放缓的焦虑。

至于美方指责中方在最后一刻修改协议内容，同样毫无道理，是试图将谈判出现波折的责任归咎于中方。目前，中美双方并未达成协议，在磋商过程中就文本内容及相关表述提出修改建议、做出调整，是贸易谈判的通常做法，美方在过去十余轮谈判中曾不断调整相关诉求，怎能随意指责中方立场倒退呢？事实上，正是美方违背共识、出尔反尔、不讲诚信，才导致中美经贸磋商一波三折、多次反复。

中美就经贸问题谈谈打打一年多，再次回到谈判桌前，来之不易。要想谈出成果，关键在于落实大阪会晤共识，坚持平等与相互尊重，照顾彼此合理关切，而不能一方压着一方谈，搞极限施压。要达成一个平等互利的协议，美方一些人要做的是搭台而不是拆台。如果还搞老一套手段，那么只会破坏双方合作关系，错失历史机遇。（国际锐评评论员）

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