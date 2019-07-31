社评：美方秀强硬给谈判助威的毛病该改了

中美经贸高级别磋商在中断约三个月后星期二在上海恢复，这是两国经贸磋商团队落实双方元首大阪会晤共识迈出的积极一步。然而北京时间星期二晚上，大约应该是双方谈判代表共进工作晚餐的时候，白宫方面却发出不协调的声音，向中方施加压力。

人们注意到，美方经常紧贴着中美举行磋商的当口发出非建设性的声音，这似乎成了华盛顿与北京打交道的一种习惯性策略。但这显然不是好的作风，过去一年半的情况也充分证明，如此在重要而敏感的时刻向北京施展“红脸白脸”的战术也从未奏效过。

白宫方面最新释放的气球人们已经很熟悉了，从这一招中已经挤不出什么新能量。比如宣扬中国当前的经济“27年来最糟糕”，并称“关税让中国失掉500万个就业岗位”。中国经济什么样，莫非我们不清楚，需要华盛顿来告诉我们？中国经济是平稳的，后劲十足的，它给我们的是不做无原则让步的充分底气。美方总是唠叨中国经济“不好”，给我们的信号是华盛顿对达成协议比我们更着急。

白宫方面星期二同时发出抱怨，嫌没有迹象表明中国“现在就开始购买”美国农产品，北京“没有兑现承诺”。而中国发改委星期天刚刚表示对美国农产品的采购正在紧锣密鼓进行，倒是中方应该提醒美方要兑现承诺，包括及时解除对华为的销售禁令等。

另外白宫方面宣称北京在等待美国2020年的选举结果，希望民主党的拜登获胜，然后继续掠夺美国。不能不说这些指控都是白宫方面的揣测，而且有点“乱七八糟”的。中美达不达成经贸协议，应该受美国大选的很大影响吗？中方是在同美国谈，而不是同共和党谈。听白宫的意思，他们的贸易政策对美国全社会利益的代表性是成问题的，是这样吗？

白宫方面不能不同意，现在世界各国围绕贸易最难打交道的是美国，而非中国。美方推翻了太多协议和规则，对谁都怒气冲冲的，白宫此时怎么能说中国“总是在最后时刻为了他们的利益修改协议内容”？这怎么看怎么像在说美国自己。

中美既然重启贸易磋商，就是共同认可了用达成协议取代贸易战的必要性。而且谈了这么多轮，不为达成协议又为什么呢？在美方代表团飞了一半的地球来上海与中国团队谈判的时候，白宫方面强势宣称他们“拥有所有的牌”，这有意思吗？他们真的以为北京因为听了这话就会连底线都不守了吗？

自去年以来中美一直打打谈谈，如果美方威胁几句就能起到他们希望的作用，事情对华盛顿来说就简单多了。问题在于事情并非如此。

看得出，白宫方面对于签署中美经贸协议还是挺着急的，所以他们一直在谈论这件事。既然想达成协议，双方就需坦诚，认真在那些最严重的卡点周围寻找最大公约数。极限施压之前被用得太滥了，它的冲击力不断递减，双方需要彼此重视对方的重大关切，诚意是最可能打破中美僵局的钥匙。

美国需要改改用强硬话语为己方谈判团队助威的坏习惯了，这种做法最容易破坏中美的脆弱互信，让人怀疑美方一直处在一个游戏中。美方需要树立自己诚信、讲理的正面形象，对很多谈判对象来说，这很可能比极限施压更加管用。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)