磋商在上海重启，公报精神何以传承？

7月30日，第十二轮中美经贸高级别磋商的帷幕，在上海拉开。

综合网上网下消息，聊聊这次磋商的情况。

从30日中午开始，美方两位牵头人——贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦，乘坐不同航班分别抵沪，住在上海外滩茂悦酒店。

当天晚上，中美双方举行了简短的工作晚餐。

跟前几轮一样，马不停蹄，边吃边谈。

晚餐地点，在上海和平饭店九层华懋阁。

上海和平饭店，早年叫华懋饭店，1929年建成营业，在上海滩久负盛名。

新中国成立后，饭店于1956年重新开业，起名上海和平饭店。

从那时起到现在，同时代的饭店多已在时间里消逝，唯有和平饭店还伫立在外滩，见证着人来车往，潮落潮起。

网上传出的消息，当天傍晚18时53分左右，美方车队抵达和平饭店。

“夜色下的浦江两岸凉风习习，8点05分，刘鹤副总理与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦登上了和平饭店九楼的露台共览浦江。这里还有一个小细节，刘鹤副总理与莱特希泽、姆努钦在露台上还转过身来以陆家嘴夜景作为背景拍照留念。——澎湃新闻《八点零五分，共览浦江》”

其实，陶然笔记还看到两张图↓

看看宾主表情，现场气氛还挺和谐。

三位牵头人观赏了外滩的景色。

磋商重启之地的名字，也不由得让人浮想联翩：

在和平饭店重启磋商，能否给中美经贸合作带来新的开始？

磋商这次移师上海，方方面面都很关注。

陶然笔记在《抱着旧黄历 谈不出好结果》中列举过比较有代表性的解读。

不妨多说几句，谈谈对磋商地点放到上海的理解。

首先，这有利于磋商气氛由紧张向缓和的调节缓冲。

从5月初的剑拔弩张到如今中美重回谈判桌。人是坐下了，但中美间的分歧并未消除，更何况还有人不时玩点极限施压的老把戏，因此磋商气氛未见得就能一下子扭转过来。

在陶然笔记看来，这种情况下换个地方谈，对谈判双方的情绪都能起到调节缓冲的作用。

上海是中国经济最具活力的城市，也是美国人乃至西方最熟悉的中国城市。

在这里重启磋商，既能传递“政治的归政治，经贸的归经贸”的讯号，同时也有利于缓和紧张气氛。

“事缓则圆”，让双方都有点调整空间，有利于创造积极一些的氛围。

其次，这有利于让美方更直观地感受中国机遇，掂掂“谈与打”的利和弊。

上海是世界观察中国经济的重要窗口之一，中国的市场、中国的机遇，在这里能够得到最为直观的体现。

美方对中国市场的机遇，心知肚明。

不过，纸面上得来是一回事，身临其境的感受则是另外一回事。

让美方有更直观的感受，能加深他们对中国经济乃至中国的理解。

更何况，眼下上海自贸区新片区呼之欲出，已有不少专业人士从当中看到合作机遇。

“上海自贸区新片区为中美贸易的拓展提供更多机会：新片区有望在投资贸易自由化，在投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利、运输高度开放、人员自由执业、信息快捷联通等方面探索创新突破，并对标国际通行规则，探索更具竞争力的相关税制安排。——摘自微信公众号lixunlei0722”

不过，这件事也不能强求。

就像在上一篇文章里讨论过的，中国的市场机遇就在那里，对国外企业和中国国内企业来说，都是公平的，一视同仁的，不会专门为谁而留。

要是谁错过了这个机遇，只能自己为短视买单。

此外，大家寄望于1972年《中美联合公报》（《上海公报》）的精神能得以延续，这尤其要看到当年公报折射的智慧和胸怀。

1972年2月27日，周恩来总理和美国总统尼克松在上海签署《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》（《上海公报》），并于2月28日对外发表。

“《上海公报》成为中美关系史和国际关系史上的一个重要里程碑，不仅标志着中美长达22年隔绝状态的结束和两国关系正常化的开始，也对亚太地区乃至世界形势产生了积极和深远的影响。《上海公报》开启了中美关系正常化的大门。”

眼下，磋商地点放在上海，国内国外很多人在解读时都提到这份公报。不过，其中有两层重要意思却少见提及。

其一，《上海公报》作为中美关系正常化的转折点，是历史发展的结果。

在那之前，中美之间吵过架、较过劲、见过血。

在当时的国际形势下，中美间是在除了合作之外的所有相处方式都尝试过之后，才有了尼克松访华，这才有了《上海公报》。

这个选择，是在实践中摸索出来。

中美两国“合则两利，斗则俱伤”，并不是一句空话。

其二，《上海公报》在表述方式上，也暗含了历史上中美的相处之道。

尼克松在回忆录中提过一件事：

按照基辛格在第二次波罗行动计划中商定的办法，这个公报打破了外交上的常规，坦率地说出而没有掩饰双方在主要问题上的重大分歧。因此，作为一个外交文件，公报的文字是异常生动的。——《时代的破冰者——尼克松回忆录》

有分歧但不回避分歧，公开表达。有对抗但不忽视共同利益，求同存异。

《上海公报》的字里行间，有着不同寻常的智慧和格局。

从这两层意思看，如果《上海公报》的精神能够在接下来的磋商中得以体现，善莫大焉。

只不过，这并不是单方面能完成的任务。

中方释放的诚意，只有在得到美方的积极回应之后，才能真正有利于磋商的推进。否则还是那句话，抱着旧黄历，谈不出好结果。

接下来的历史，该怎么书写？

笔在手中，路在脚下。

（原题为《磋商在上海重启 公报精神何以传承？》）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)