中国驻南非大使馆举行庆祝建军92周年招待会

人民网约翰内斯堡7月30日电（记者 李滢嫣）日前，驻南非使馆举行招待会，热情庆祝中国人民解放军建军92周年。中国驻南非大使林松添、南非国防军高级官员、各国驻南非武官、南非政学商等各界人士及中国使馆部分外交官和华侨华人代表等200余人出席。

来宾们纷纷对中国人民解放军建军92周年表示祝贺，盛赞中国近年来的经济发展成就和中国军队建设成果，对《新时代的中国国防》白皮书相关内容表示肯定，赞赏中国军队在联合国维和、反恐、海外护航、国际人道主义救援等领域做出的贡献，期待中国在维护国际与地区和平稳定方面发挥更大作用。

南非国防军后勤保障部队司令科比少将代表南非国防军司令肖基上将出席招待会，转达肖基司令的热烈祝贺。科比少将致辞时指出，南非国防军支持中国建设强大的国家和军队，支持中国人民为实现中国梦而作出的努力，中国以及中国军队的发展将使广大发展中国家受益。

中国驻南非大使馆武官王忠带领来宾回顾了中国人民解放军的光辉历程、阐述了中国深化国防和军队改革的目标，并强调了中国人民解放军将按照习近平主席“听党指挥、能打胜仗、作风优良”总要求。他还介绍了新近公布的《新时代的中国国防》白皮书有关情况。

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