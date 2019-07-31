我驻土耳其使馆举行庆祝中国人民解放军建军92周年招待会

人民网安卡拉7月30日电（记者王传宝）中国驻土耳其大使邓励在安卡拉喜来登酒店举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军92周年。土国防工业局局长德米尔、总参情报部部长厄兹塞特少将、能源部副部长巴依拉克塔尔、国库及财政部副部长内巴提、农业部副部长屯奇等军政要员、土各界人士、各国驻土使节和武官、中资机构、华侨华人及媒体代表等400多人出席招待会。

邓励大使在招待会上致辞，向中国人民解放军致以节日的祝贺。他说，中国人民解放军诞生于旧中国积贫积弱、内忧外患之时，壮大于救亡图存、争取民族解放的伟大斗争中，为新中国站稳脚跟、屹立世界东方作出了不可磨灭的贡献，是中国主权、安全和发展利益的坚强捍卫者。中国人民解放军是人民的子弟兵，始终与人民站在一起，总是第一时间出现在人民最需要的地方，深得人民爱戴和拥护。中国坚持走和平发展道路，始终不渝地奉行防御性国防政策。不仅因为我们顺应求和平、谋发展、促合作的历史潮流，也因为我们传承着“和而不同”“以和为贵”的历史文化传统。中国军力的壮大，是维护和平力量的增强。中国是联合国维和行动第二大出资国，是安理会常任理事国中维和行动的第一大出兵国。目前，2500多名中国官兵在世界各地7个任务区执行维和任务。中国还根据安理会决议连续10年派遣海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域实施护航行动。中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围，我们不会走“国强必霸”的大国崛起老路。中国将坚持走中国特色强军之路，建设同国家安全和发展利益相适应的国防和军队，绝不让历史悲剧重演，绝不让国家的主权安全、人民的幸福安宁、来之不易的发展成果受到侵犯。

在谈到中土关系时，邓励大使说，前不久，埃尔多安总统成功访华，两国元首就加强双边关系进行深入交流。两军关系是中土关系重要组成部分，相信在两国元首的指引下，中土两军交流合作将持续推进，取得积极成果。

中国驻土使馆陆、海、空军武官陈庆松大校在致辞中表示，人民军队建军92年来，为实现民族独立和人民解放建立了卓越功勋，为捍卫国家主权、安全和领土完整作出了突出贡献。近年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想指引下，中国军队围绕新时代强军目标，不断推进体制改革，加强军事训练，持续提升履行“四个战略支撑”使命任务的能力，为维护世界和地区和平稳定作出积极贡献。

招待会现场气氛热烈，邓励大使和陈庆松武官与来宾们进行了友好交谈。来宾纷纷祝贺中国人民解放军建军92周年，充分肯定中国社会主义建设特别是国防和军队建设取得的新成就，期待我国为维护世界和平和稳定做出更大贡献。

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