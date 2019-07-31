特朗普签署法案延长“9·11”受害者赔偿期至2092年

美国总统唐纳德·特朗普29日签署一项法案，将“9·11”事件受害者赔偿基金的偿付期从2020年延长至2092年，以确保因这场恐怖袭击患病的救援人员可以终生获得医疗费用支持。

法案签署仪式当天在白宫玫瑰园举行。特朗普告诉60多名“9·11”事件发生后第一时间赶赴现场的救援人员：“今天，我们聚在一起……目的是支持我们的‘9·11’英雄，照顾他们的家人，重温我们永恒的誓言：绝不忘记。”

这一法案获称“绝不忘却英雄法案”，批准联邦政府拨款期延长至2092年。这意味着，这一财政支持将贯穿“9·11”事件受害者终生。

美国政府预期，大约1.81万人有资格申请赔偿。

2001年9月11日，4架民航客机遭恐怖分子劫持，两架撞向纽约世界贸易中心“双子塔”，一架撞向首都华盛顿附近的五角大楼，一架坠毁在宾夕法尼亚州的田野，合计近3000人丧生。

美国政府最初宣称遇袭现场安全，但第一时间赶赴现场的救援人员以及后续数月的现场清理人员接触有毒化学物质。数万人罹患癌症或呼吸系统疾病，其中多数是长时间在“双子塔”废墟作业的消防员和急救人员。

特朗普说，大约2000人已经丧生。不少机构推测，因这场袭击患病死亡的人数最终将超过恐袭当天遇难人数。

“9·11”事件后，美国国会立法创设受害者赔偿基金，用以支付患病救援人员和其他受害者的医疗费用，由国会定期授权延期并注入资金。由于基金消耗速度快，基金管理者近期大幅削减支付额。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)