王毅会见柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

人民网曼谷7月30日电（记者孙广勇 赵益普）国务委员兼外交部长王毅30日在泰国曼谷会见柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。

王毅表示，中柬有着深厚传统友谊，两国始终相互理解、相互支持。中柬友好经历了各种风浪考验，坚如磐石。今年以来，中柬关系继续保持快速发展势头，两国率先签署构建中柬命运共同体行动计划，将发挥引领和示范作用。我们愿同柬方保持高层交往，积极推动“一带一路”合作。一些媒体造谣抹黑中柬合作是别有用心的，将在事实面前不攻自破。当前形势下，加强中国－东盟合作十分重要，符合双方共同利益。我们愿同东盟各国共同开好本次东亚合作系列外长会，共同维护地区的稳定与繁荣。

布拉索昆表示，柬中关系持续健康发展。柬埔寨是首个同中方签署构建命运共同体行动计划的国家，这是双方深化战略伙伴关系的实质性举措。感谢中方对柬经济社会发展给予的帮助，支持柬独立自主选择的发展道路。柬方愿同中方一道，推动东盟系列外长会聚焦合作与发展，凝聚共识，对外释放积极信号。

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