俄指认美训练叙反对派“搞破坏” 袭政府军毁油田

俄罗斯总参谋部作战总局局长谢尔盖·鲁茨科伊29日说，美国在叙利亚坦夫周边地区训练反对派武装，把完成训练的武装人员运送至幼发拉底河东岸，执行袭击叙利亚政府军和破坏油气设施等任务。

俄罗斯卫星通讯社援引鲁茨科伊的话报道，美方训练营地位于美军在叙利亚南部坦夫占据的一处军事基地附近，接受训练的武装人员数量达2700人，包括库尔德人。

鲁茨科伊说，美国空军把完成训练的人员运至幼发拉底河东岸，把他们“送入叙利亚政府控制的领土，以破坏稳定局面并阻挠叙利亚政府稳固阵地”。这些武装人员在苏韦达和帕尔米拉等地留下踪迹，所肩负的任务包括袭击叙利亚政府军和破坏叙利亚政府油气设施。

按他的说法，美军还向幼发拉底河东岸投放武器。

叙利亚境内幼发拉底河东岸局势同样受到土耳其关注。土美正磋商在叙利亚建立“安全区”，以缓解土耳其对叙利亚边境库尔德武装活动的担忧。土方誓言铲除幼发拉底河东岸“恐怖走廊”，把库尔德武装“人民保护部队”赶出这一地区。

美方视叙利亚库尔德武装为打击极端组织“伊斯兰国”和对抗叙利亚总统巴沙尔·阿萨德所领导政府的盟友，土方则视这一武装为反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，定性它为恐怖组织。2016年以来，土方已两次采取跨境军事行动，打击叙土边境库尔德武装。

鲁茨科伊说，俄罗斯与土耳其在合作，侦察并精确摧毁叙反对派武器装备。“俄罗斯飞机只打击提前侦察到的目标，这些目标会通过至少3个独立渠道反复确认，”他说，“所有打击均精确瞄准目标。”

鲁茨科伊告诉俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯在叙利亚赫迈米姆空军基地和塔尔图斯海军基地的行动处于“常规模式”。俄方空天部队在叙利亚执行行动和作战训练任务，随时打击恐怖主义目标，“作战训练和额外侦察的军事飞行数量降至最低水平”。

鲁茨科伊同时指认美国主导非法出售叙利亚奥马尔和塔纳克等油田的原油。“跨边界运送叙利亚原油的犯罪计划正在运行，”鲁茨科伊说，“这是在掠夺叙利亚国家财富。”（陈立希）（新华社专特稿）

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