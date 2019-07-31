南非今年第二季度失业率达29%

新华社约翰内斯堡7月30日电（记者荆晶）南非统计局30日公布的《季度劳动力调查报告》显示，南非今年第二季度失业率达到29%，为2008年有相关统计数据以来最高纪录。
报告说，南非第二季度有工作和积极找工作的劳动力人口数量为2300万，其中失业人口总数为670万，较第一季度增加45.5万人。
报告说，在南非9个省中，东开普省失业率最高，为35.4%。从行业看，贸易、服务和建筑等行业从业人员数量有所上升，而家政、运输与矿业等行业则出现大规模减员。
南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌对新华社记者说，南非今年第一季度国内生产总值环比萎缩3.2%，因此，第二季度出现失业人数上升的情况是不可避免的。他认为，复兴经济是南非政府当前面临的最大挑战。
南非总统拉马福萨今年5月发表就职演讲时曾表示，发展经济、创造就业是其首要工作目标。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】