南非今年第二季度失业率达29%

新华社约翰内斯堡7月30日电（记者荆晶）南非统计局30日公布的《季度劳动力调查报告》显示，南非今年第二季度失业率达到29%，为2008年有相关统计数据以来最高纪录。

报告说，南非第二季度有工作和积极找工作的劳动力人口数量为2300万，其中失业人口总数为670万，较第一季度增加45.5万人。

报告说，在南非9个省中，东开普省失业率最高，为35.4%。从行业看，贸易、服务和建筑等行业从业人员数量有所上升，而家政、运输与矿业等行业则出现大规模减员。

南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌对新华社记者说，南非今年第一季度国内生产总值环比萎缩3.2%，因此，第二季度出现失业人数上升的情况是不可避免的。他认为，复兴经济是南非政府当前面临的最大挑战。

南非总统拉马福萨今年5月发表就职演讲时曾表示，发展经济、创造就业是其首要工作目标。

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