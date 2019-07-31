美国务卿称特朗普有意选举前缩减驻阿富汗美军人数

美国国务卿迈克·蓬佩奥29日说，总统唐纳德·特朗普有意在下届总统选举、即2020年11月以前减少驻阿富汗美军数量。

蓬佩奥先前与阿富汗总统阿什拉夫·加尼通话，双方同意“加快努力”结束阿富汗战争。

【接获“命令”】

蓬佩奥出席首都华盛顿经济俱乐部一场活动，被问及特朗普是否有意在选举前缩减驻阿美军，他回答：“这是我从美国总统那里得到的命令。”

蓬佩奥说，特朗普的意思十分明确，“结束这场没有尽头的战争，减少驻军”。

在蓬佩奥看来，缩减驻军不仅仅是美国的目标，美方希望整个地区的“作战需求”有所降低。

美国2001年9月11日遭“基地”组织袭击后发动阿富汗战争，推翻阿富汗塔利班政权，2014年底结束作战行动。

路透社报道，美国发布撤军时间表触发外界猜测，即美国准备与塔利班达成协议，从而能够在明年选举前撤走至少部分美军。

另外，蓬佩奥发布这一消息时机“微妙”。美国正准备与塔利班启动新一轮对话，这时亮出美方“底牌”似乎会损害美方的谈判筹码。

【寻求“省钱”】

蓬佩奥24日与加尼通话，双方同意“加快努力”结束阿富汗战争。

蓬佩奥向加尼确认，特朗普的南亚政策没有改变，包括“美方有条件缩减驻军”。美方希望以塔利班保证阿富汗不庇护恐怖组织为前提，与欧洲盟友缩减驻阿兵力。

蓬佩奥“乐观”看待与塔利班的谈判前景以及与阿富汗政府的协商。“我希望他们重新接管国家，我们也想节省每年数百亿美元开销。”

美国国防部5月发布的数据显示，美国迄今为阿富汗战争累计花费7370亿美元，超过2400名美军士兵在阿富汗丧生。

特朗普当选前承诺撤回驻阿美军，结束阿富汗战争，却在当选后批准向阿富汗增派兵力。现阶段，大约1.4万名美军驻扎阿富汗，协助培训阿富汗政府部队、充任顾问、协助“反恐”和打击极端武装。（王逸君）（新华社专特稿）

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