巴基斯坦西南部发生爆炸袭击事件4人死亡

新华社伊斯兰堡7月30日电（记者蒋超）巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达30日傍晚发生一起爆炸袭击事件。当地医院官员说，袭击已造成4人死亡、34人受伤。

奎达市副总警监拉扎克·奇马告诉当地媒体，爆炸袭击发生在位于奎达市利亚卡特市场的市警察局附近，袭击目标是一辆警车。一辆装有爆炸装置的摩托车在警车旁被遥控引爆，由于现场人流量大，造成多人死伤。死者中包括两名警察，伤者中大多是在该市场购物的平民，一名警方官员受重伤。

奇马说，事发后救援人员、警方和安全部队人员很快抵达现场，伤者已被送到医院救治。目前警方和安全部队已封锁该区域并展开搜查。

据俾路支省省属奎达桑德曼医院发言人瓦西姆·拜格当天发布的消息，袭击已造成4人死亡、34人受伤。由于部分伤者伤势较重，死亡人数有可能上升。

目前尚无任何组织或个人宣称制造了此次袭击。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗当晚发表声明，强烈谴责这起袭击事件。

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