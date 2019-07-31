尼日利亚将“尼日利亚伊斯兰运动”列为恐怖组织

新华社阿布贾7月30日电（记者郭骏）尼日利亚警方30日宣布，尼政府日前向联邦高等法院提出取缔“尼日利亚伊斯兰运动”组织的请求并获得法院支持，现正式将其列为恐怖组织。

尼日利亚警察总长穆罕默德·阿达穆当天在阿布贾对媒体说，“尼日利亚伊斯兰运动”被列为恐怖组织后，任何与该组织发生联系或为其提供协助者都将被当成“恐怖分子”处理。

阿达穆说，“尼日利亚伊斯兰运动”组织成员的活动越来越趋向极端化和暴力化，并接受外国政治和资金支持，对尼国家安全、法律秩序、国家主权完整等构成严重威胁。

据尼日利亚媒体报道，2015年以来，“尼日利亚伊斯兰运动”组织频繁在尼各地举行游行示威活动，要求政府释放该组织因涉嫌谋杀、非法集会和破坏公共安全等被逮捕并关押的领导人谢赫·易卜拉欣·扎克扎基。

本月9日，阿布贾发生“尼日利亚伊斯兰运动”示威者与警察冲突事件，造成8名警察受伤，40名示威者因涉嫌暴力行为被捕。22日，“尼日利亚伊斯兰运动”示威者与警察再次发生冲突，1名警察和1名电视台记者死亡，一个政府救助站遭到袭击。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)