世界低碳城市联盟大会在丽水举行

本报丽水7月30日电 （记者李欣怡）由世界低碳城市联盟和丽水市政府共同主办的第十六届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛于7月27日至28日在浙江丽水举行。来自全球各国的高校、研究机构、投融资机构的专家学者与企业代表共聚一堂。
本届论坛以“低碳城市与高质量绿色发展”为主题，旨在通过整合全球低碳智慧资源，共同探讨建设生态文明的有效路径，分享全球绿色低碳产业的政策、技术、管理、金融等多方面的创新发展经验，为世界低碳城市建设提供智力支持。
世界低碳城市联盟是清华大学深圳研究生院于2011年发起的国际性环保组织。截至2018年，已在深圳、北京、三亚、芬兰赫尔辛基、英国爱丁堡、加拿大多伦多等地举办论坛，累计共有4000多名专家学者、企业和政府代表等参加。
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