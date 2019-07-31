中俄深化教育创新合作

俄罗斯“5—100项目”公共关系部门主管诺维科娃日前在接受本报记者采访时表示，“‘5—100项目’促进俄罗斯高校与中国在内的国际伙伴之间的互动合作，将有助于建立最新的科学和教育中心以及实验室。目前，我们和中国在该领域的合作发展迅速。”今年6月，中俄两国宣布，2020年、2021年两国将互办“中俄科技创新年”活动，作为该活动的组成部分，同时也是俄罗斯政府旨在提升俄罗斯高等教育和科技创新竞争力的重要平台之一，“5—100项目”日益引人关注。

“5—100项目”的名称来自于这一项目的目标——到2020年，至少有5所俄罗斯大学进入世界一流大学排名的前100名；通过培养青年科学人才、促进科技创新与企业合作等努力，打造一批在全球科学和教育领域领先的俄罗斯大学，增强整个俄罗斯高等教育的竞争力。俄罗斯科学与高等教育部长科丘科夫告诉记者：“我们将借鉴包括中国高校在内的国际教育及研发成功经验，着力提升俄罗斯高校的全球竞争力。”

据介绍，目前在“5—100项目”框架内，俄罗斯与中国高校正在开展新一轮的学术交流和科技创新合作。自2013年以来，圣彼得堡彼得大帝理工大学、俄罗斯人民友谊大学、远东联邦大学等俄罗斯知名高校与清华大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等中国大学建立合作关系。

“俄中科技创新合作包括研究和教育项目，开设联合实验室、研究所和研究中心等。我们的合作展现了巨大的潜力，同时双方还收获了友谊。” 诺维科娃表示，近年来，俄中两国的科学家通过科学会议、专题研讨、联合研究项目、联合考古等形式，在生态学、医学、空间技术、电子工程等领域进行了广泛而深入的合作。

在“5—100项目”的推动下，俄罗斯一流大学中参与研究项目的年轻科学家在增加，由他们组建的研究团队中，有不少在启用大型实验室。这些都将有助于扩大与中国的合作。据悉，“5—100项目”很注重俄罗斯高校与中国著名企业的合作。例如，圣彼得堡彼得大帝理工大学仅在2018年就与中国企业达成约30项协议。在添加剂、新材料和电子信息技术等领域，俄罗斯高校与中国企业合作密切。例如，喀山联邦大学2018年以来已为华为提供了8种技术解决方案；罗巴切夫斯基大学正与华为在无人驾驶汽车系统科学领域展开合作；圣彼得堡彼得大帝理工大学受华为委托正在进行算法方面的研究开发。

诺维科娃表示，“随着‘俄中科技创新年’的展开，俄罗斯大学将与中国伙伴尝试开展更多各种形式的合作。”

（本报莫斯科7月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月31日 17 版）

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