全球实现“零饥饿”目标面临挑战（国际视点）

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联合国粮食及农业组织（粮农组织）等机构日前联合发布的《世界粮食安全和营养状况》报告显示，近年来全球饥饿人口逐年增多，截至2018年全球面临粮食不足困境的人数达8.216亿。实现联合国2030年可持续发展议程中的“零饥饿”目标正面临巨大挑战，国际社会需要强化合作以应对这一严峻形势。

今年报告首次引入“中度或重度粮食不安全”这一新的监测指标。报告估计，全球共有超过20亿人处于这一状态，其中绝大多数生活在低收入和中等收入国家。“全球饥饿人口在经历近10年的持续下降后，过去3年出现激增。全球在应对粮食安全等问题上出现的停滞与倒退向我们发出了明确警告，如果想在2030年前实现‘零饥饿’的可持续发展目标，我们必须更迅速地采取更多措施。”联合国粮农组织总干事达席尔瓦在接受本报记者采访时表示。

过去3年面临粮食危机总人数在1亿人以上，波及的国家和地区正在扩大

根据粮农组织的这份报告，尽管全球饥饿人口占总人口的比重在过去几十年持续下降，但从绝对人数来看，2018年全球挨饿人数达8.216亿，近3年来出现连续上升。

从不同区域看，非洲的情况最令人担忧。2018年非洲的饥饿水平上升，营养不良状况趋于严重。去年，西非及萨赫勒地区经历严重旱灾，营养不良率达到自2012年以来的最严重程度，近600万民众面临饥荒，160万儿童面临严重营养不良威胁。

联合国的另一份《2019年全球粮食危机报告》也显示，2018年共有2900万人由于气候变化和自然灾害而面临粮食不安全问题，其中绝大部分都居住在非洲。而经济波动则在布隆迪、苏丹和津巴布韦等国造成超过1000万饥饿人口。

在拉美与加勒比地区，饥饿人口比例也在缓慢攀升，但维持在7%以下；南亚地区消除饥饿工作在过去5年间取得显著进展，但仍有近15%的人口处于粮食不安全状态，营养不良的人口数量居全球之首。

今年报告首次引入“中度或重度粮食不安全”这一新的监测指标，特指“不一定处于饥饿状态，但面临着营养不良和健康不佳的严重风险”的人群，引入该指标对于饥饿和粮食不安全状况能做出更加广泛的评估。报告估计，全球共有超过20亿人处于这一状态，其中绝大多数生活在低收入和中等收入国家。

根据联合国报告，过去3年中，面临粮食危机的总人数维持在1亿人以上，波及的国家和地区正在扩大。预计2019年，也门、刚果（金）、阿富汗、埃塞俄比亚、叙利亚、苏丹、南苏丹以及尼日利亚北部仍将经历全球最为严重的粮食危机，上述国家有大量人口处于粮食紧急状态，导致营养不良问题日趋严重或死亡人数增多。

气候变化、地区冲突和经济发展放缓是造成全球饥饿人口上升的重要因素

达席尔瓦对本报记者表示，全球饥饿人口数量上升，这在很大程度上是受气候变化、地区冲突和经济发展放缓等三大因素影响。

有专家指出，在这三大因素中，冲突因素比重最大，2018年共有21个国家和地区的近7400万人因冲突或安全局势动荡而陷入饥饿。

另一方面，全球气候异常造成气温升高、降雨量减少等不利气候条件，令高度依赖农牧业发展的许多发展中国家不堪重负。这份年度报告预计，到2050年气候变化将使全球增加7100万粮食不安全人口，其中一半以上来自撒哈拉以南非洲。专家指出，非洲是气候对生产和生计影响最大最复杂的区域之一，70%—80%的非洲农村人口的生计系统主要采用旱地种植和畜牧系统，高度依赖旱作农业导致农村人口更易受到影响。

今年的报告还重点关注经济波动问题。数据显示，在一些经济放缓或萎缩的国家，饥饿人口一直呈上升趋势，在2018年遭受严重粮食不安全的33个国家和地区中，超过9600万人的生活在受失业率上升、货币贬值和粮价高企严重冲击的国家。经济衰退会导致失业率上升、居民收入下降，许多情况下会加剧粮食危机并延长危机的时间。

全球应努力减少经济的脆弱性，推动消除饥饿和营养不良的工作有序进行

该报告作者之一、联合国粮农组织资深经济学家霍勒曼在接受本报记者采访时表示，目前实现联合国2030年可持续发展议程中的“零饥饿”目标面临巨大挑战，国际社会应强化合作以应对这一严峻形势。

世界粮食计划署日前在其网站呼吁，“停止冲突才能终结饥饿”。目前该组织在向发生冲突的地区提供粮食援助，需要68亿美元为超过8000万人提供粮食，但目前资金缺口不小。

“我们不能局限于消除饥饿和营养不良的表面病症，需要切入源头、标本兼治。这包括着手解决赤贫、社会保护政策缺乏、农业投资不足等问题。”达席尔瓦告诉记者，我们必须为所有人提供安全和粮食，此外，加快农村发展将是我们实现可持续发展目标的关键。

霍勒曼表示，各国政府、私营部门和社会组织等需要加强合作，出台的政策还需要关注到贫困人口和包容性转型，提高应对能力，以消除饥饿和营养不良。例如，各国需要实施社会保障计划、减少失业、出台减少粮食价格过度波动的政策。

联合国呼吁，全球应努力减少经济的脆弱性，推动消除饥饿和营养不良的工作有序进行。报告强调，通过经济和社会政策来缓解经济周期性下行对于食品安全的不利影响，确保实现联合国2030年可持续发展议程中的“零饥饿”目标。

（本报罗马、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年07月31日 17 版）

(责编：袁勃)