7月29日，日本横滨举行了中国日本海运开通55周年纪念活动。现场，来自中日两国政府、企业的代表盛赞新中国成立70周年取得的辉煌成就，积极评价不断深化的中日经贸合作。

1964年，中远海运“燎原”号货轮满载着货物，乘风破浪首航日本。这不仅打开了中日海上货物贸易的大门，更积极发挥以民促官、以经促政作用，推动两国关系向更加友好的方向发展，成为中日友好发展的重要象征。

共建“一带一路”为中日互利合作开辟了广阔天地。中国驻日本大使馆公使宋耀明在活动上表示，希望以中日之间首航55周年为新起点，进一步密切两国航海运输、人员往来、货物贸易等领域互利合作，将两国产业合作提升至全新高度，共同打造契合新时代的中日关系。

日本横滨港务局局长中野裕表示，55年来，中远海运在横滨港承运了许许多多的货物，为日中两国经济发展作出巨大贡献。

中远海运集团日本公司相关负责人介绍说，半个多世纪以来，中日经贸往来迅猛发展。中远海运与同行一起，在中日航线上不断加大运力，投入了散货船、杂货船、油轮、客轮等多种类型船舶。特别是30年前开辟了中日之间集装箱班轮航线。这一艘艘船舶往来穿梭，架起中日友谊和经贸合作的桥梁。

“如果没有像中远海运这样开展国际航运的运输企业支持，像我们这样出口比例高的日本企业将难以开展业务。”日本三井化学公司物流部国际物流小组负责人川边律表示，“30年前，日本石化企业开始‘走出去’，在中远海运遍布全球的网络支持下，产品出口地从中国扩展到亚洲乃至全世界，产品种类也不断丰富”。

（本报横滨7月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月31日 03 版）

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