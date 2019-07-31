为中美产业合作注入更多正能量

近日，第二十届中国纺织品服装贸易展览会（纽约）在美国纽约落下帷幕。在为期3天的展会上，来自美国的一万多名采购商到现场洽谈业务，对美中纺织产业合作展现出浓厚兴趣。此次展会由中国纺织工业联合会主办，中国国际贸易促进委员会纺织行业分会与法兰克福展览（美国）公司共同承办，来自17个国家和地区的800多家企业带来了新款设计和创新产品。

此次展会上，来自中国19个省区市的545家纺织服装企业组成中国展团，呈现3个亮点。一是绿色环保、可持续发展理念深入企业文化；二是小额订单企业有明显上涨。能提供100件及以下订货量的服装展商企业占比升至40%，中国企业满足小订单、短交货期、定制化需求的能力有明显提升；三是面料展区的中高端产品参展份额比去年有所增长。

法兰克福展览公司执行董事德特勒夫·布劳恩表示，作为全美最大的纺织服装面料展会，该展会成为国际品牌商、零售商寻求采购机遇的首选平台。“20多年来，中国纺织业的产品质量和技术创新有巨大飞跃。在自由贸易框架下，纺织业合作为美中两国带来双赢。我们坚定支持自由贸易，反对保护主义。”布劳恩说。

中国纺织工业联合会副会长、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会会长徐迎新表示，中美是纺织品生产大国和消费大国，拥有重要的共同利益和合作空间，本届展览会为中美产业合作注入更多正能量。

中国驻纽约总领馆商务参赞顾春芳表示，20年来，中国纺织品服装贸易展览会（纽约）见证了中美纺织品服装贸易的飞跃式发展，为中美双边经贸合作注入了活力。保持和发展平稳、健康的经贸合作关系是中美两国社会各界特别是工商界的心愿。

徐迎新说，中国企业通过技术创新提高自动化和智能化水平、打造自主品牌提升产品附加值等方式，进一步赢得了国际市场的赞誉。

（本报纽约7月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月31日 03 版）

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