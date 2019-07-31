我驻外使馆举行建军节招待会

本报北京7月30日电 综合本报驻外记者报道：在“八一”建军节即将到来之际，中国驻多国大使馆分别举行招待会，庆祝中国人民解放军建军92周年。与会来宾积极评价中国军队维护世界和平和地区稳定的重要贡献，表示希望进一步加强与中国军队的交流与合作。

中国驻日本大使孔铉佑在致辞中高度评价中国人民解放军为保卫祖国安宁与人民幸福、维护世界和平与发展作出的突出贡献，希望中日两国共同努力，推动中日关系始终沿着和平、友好、合作的正确轨道持续向前发展。

中国驻印度尼西亚大使馆武官周坚在致辞时说，中国军队致力于为维护世界和平安宁贡献中国智慧、中国力量。印尼国防部国防战略总司长艾科少将表示，印尼愿同中国继续保持两国防务领域合作的良好势头，携手推动两军关系更上一层楼。

中国驻澳大利亚大使馆武官王京国在致辞时强调，中国坚持走和平发展道路，致力于通过对话解决争端、化解分歧，实现国际社会普遍安全。澳大利亚国防军司令坎贝尔上将对中国军队在联合国维和行动、护航等领域作出的重要贡献予以高度评价。

中国驻哈萨克斯坦大使馆武官黄天昌在致辞中指出，中哈两军在军事教育、军官培训、联合演训、军事技术等领域的合作卓有成效，坚信在两国元首的共同关怀下，双方友好军事合作将继续取得积极成果。

中国驻韩国大使邱国洪在致辞中表示，新时期，中国人民解放军着眼新形势，继续承担维护世界和平与地区稳定的光荣使命。

中国驻捷克大使馆武官王先云说，中国希望与捷克军队加强在维和、军事教育训练等领域的合作，推动进一步充实两国战略伙伴关系。

中国驻叙利亚大使馆武官王瑞正强调中方坚定支持叙方反恐事业，希望中叙两军继续推进务实合作，并向叙利亚早日恢复和平致以美好祝愿。叙外交部常务副部长费萨尔·米格达德代表叙利亚向中国人民解放军致以节日祝贺。

中国驻德国大使馆武官尹忠良在致辞中表示，中方希望，以中德“联合救援—2019”卫勤实兵联合演习的成功举办为契机，继续推进中德军事交流与合作，为共同维护世界和平作出更大贡献。

中国驻西班牙大使馆武官金鸥在致辞中表示，中国国防和军队建设始终着眼于维护自身安全的正当需要，不针对、不威胁任何国家，始终是世界和平力量增长的正能量。

（记者刘军国、徐伟、张杰、刘天亮、周翰博、马菲、于洋、李潇、花放、姜波、陈晓航）

《 人民日报 》（ 2019年07月31日 03 版）

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