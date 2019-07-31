要用诚意磋商，不要无事生非（钟声）

■想同中方谈，就要诚心诚意谈，不要无事生非。想取得好的结果，就要多看看中美双方存在巨大利益交集

第十二轮中美经贸高级别磋商开启之际，美国一些人的边鼓又敲了起来，干扰主旋律。说什么中方“总是在最后为了自己的利益修改协议内容”，说什么中方在等待时机“如同过去30年一样达成相当不错的交易以继续掠夺美国”……如此这般反复造势，才是谈成协议的必要步骤吗？答案当然是否定的。

美国一些人不厌其烦扰乱视听之举，既无根据又无逻辑。分析其原因，无非就是要竭尽一切可能“夺利”。他们现在抛出“健忘症”，好像忘记了自己承诺过的“在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商”，只图让谈判对手畏而让步。殊不知，对待中国这样一个扛得住、耗得起的国家，施压再施压算得了什么，结果只能是没用又没用。中方不可能无原则让步，中国维护国家核心利益和人民根本利益的决心不可撼动。美国一些人在这个问题上不要抱有任何不切实际的幻想。

不得不指出，美国一些人从来毫不讳言要在谈判桌上本着“美国优先”而争到最后一刻，明明白白向世界昭告美国绝不吃亏，却总声称中国意在“掠夺”美国，甚至已经“掠夺”美国30年，即所谓美国吃了很多亏。国际关系不是儿戏，我们必须严正指出，这是罔顾事实、无事生非！中国从来就不存在“掠夺”的动机，更没有“掠夺”的举动。偌大一个长期占据全球价值链最高端的美国，又岂会眼睁睁被中国“掠夺”30年？世界人民心中有一杆秤，分得清真假黑白。中国诚心诚意同世界各国探讨、开拓共赢之道，这是举世承认的客观事实，也是大家拍手欢迎的。

关于发展中美经贸关系，中美两国领导人达成过共识，中美两国人民迫切期望能够按照两国元首共识确定的方向开展合作。“若没有美国政府愚蠢的禁令，中国企业本可每年拿出800亿美元投资美国基础设施、工业和农业领域，并创造大量就业和出口——这是巨大机会成本。”美国前驻华公使、尼克松总统首席中文翻译傅立民这个分析，就说明了问题。从根本上讲，中美经贸合作的本质是互利双赢。中美两国人民在携手共进之中用友好情谊的心曲、合作行动的乐章汇聚起来的主旋律，不可能因几段边鼓杂音的闯入就改变基本音调。

美方究竟要以怎样的态度同中方一起踏上重启经贸磋商之路？究竟要以什么样的行动来回应中美两国人民和世界人民的期待？等待这个谜底时，不妨重温一下中国的一句古训：“訑訑之声音颜色，距人于千里之外。”奉劝美国一些人，要有起码的清醒、自重和信义。想同中方谈，就要诚心诚意谈，不要无事生非。想取得好的结果，就要多看看中美双方存在巨大利益交集。彼此踏踏实实做合作好伙伴，认认真真解决面对的问题，才会取得于双方都有利的成果。

《 人民日报 》（ 2019年07月31日 03 版）

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