王毅会见菲律宾外长洛钦 

人民网曼谷7月30日电（记者孙广勇 赵益普）国务委员兼外交部长王毅30日在泰国曼谷会见菲律宾外长洛钦。

王毅表示，过去3年，习近平主席同杜特尔特总统7次会晤，两国领导人以坚定的信念，推动两国关系克服困难、排除干扰，沿着正确方向不断向前发展。事实证明，中菲友好完全符合双方利益，中菲合作已结出丰硕成果，使菲律宾人民获得了实实在在的好处。中方始终把菲律宾作为中国周边外交的优先方向之一，愿同菲方进一步密切高层往来，深化政治互信，推动“一带一路”倡议同“大建特建”规划深度对接，加速推进包括基础设施建设、电信、油气开发等领域的互利合作。

王毅表示，过去一年来，中国－东盟合作取得积极成果。菲律宾作为中国－东盟关系协调国为此作出了积极贡献。中方愿同包括菲方在内的东盟国家密切配合，开好东亚合作系列外长会，聚焦合作，聚焦发展，对外释放积极信息，共同促进地区稳定繁荣。

洛钦表示，菲中有着坚实的互信与友谊。菲方愿同中方密切高层交往，加强对话沟通，推进互利合作，开展海上油气开发合作。东盟聚焦本地区发展繁荣，致力于维护东盟的中心地位，不应参与任何带有地缘遏制色彩的所谓战略。

(责编：崔越、杨牧)