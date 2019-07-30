原标题：八点零五分，共览浦江

7月30日傍晚，上海外滩，游人如织。

18时开始，来自全球各地的记者已经聚集在了和平饭店门口。

18时53分左右，车队抵达和平饭店。

夜幕降临，在灯光的辉映下，和平饭店更显沧桑与荣耀。这座已有90年历史的饭店曾经见证过许多中美两国交往的重要场景，不仅老布什、克林顿、奥巴马等多位美国前政要曾来过这里，1971年美国乒乓代表团访问中国时，也曾住在这里。

夜色下的浦江两岸凉风习习，8点05分，刘鹤副总理与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦登上了和平饭店九楼的露台共览浦江。这里还有一个小细节，刘鹤副总理与莱特希泽、姆努钦在露台上还转过身来以陆家嘴夜景作为背景拍照留念。

晚上8点25分，车队离开和平饭店。 （记者 夏正玉 赵昀 曹俊杰 王嘉仪 张斯然）

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