约70部中外儿童电影将汇聚2019中国国际儿童电影展

新华社北京7月30日电（记者白瀛）经国家电影局批准，由广州市委宣传部、中国儿童少年电影学会等单位主办的2019中国国际儿童电影展将于11月14日至18日在广州举行。约70部来自全球的儿童影片将进行集中展映，并举办影评、论坛等活动。
主办方30日在京介绍，展映影片中，国产儿童影片和外国儿童影片各占一半，种类包括儿童故事长片和动画长片。为庆祝新中国成立70周年，组委会特举办“新中国优秀儿童片动画片展映”活动，精选5至10部儿童电影进行专场放映。
本届影展还将选拔电影小配音、活动小主持、影评小评委，参加外国电影配音，参与各项活动主持，评选“我最喜爱的影片”。
为加强与世界各国儿童电影的交流，本届影展将设立德国儿童电影单元，定点专场放映5部德国儿童电影。
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