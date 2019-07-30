“澜湄合作-五官科国际交流与培训”在柬启动

人民网讯 2019年7月28日，“澜湄合作-五官科国际交流与培训”项目启动仪式在柬埔寨安东医院顺利举行。

“澜湄合作-五官科国际交流与培训”项目为2018“澜湄合作专项基金”资助项目，由中国侨联主办，中国华侨公益基金会、爱康联合（北京）科技有限公司承办，中国人民解放军总医院支持。

中国人民解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科主任杨仕明说，作为“国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心”及“澜湄合作-五官科国际交流与培训”项目的主体培训医院，中国人民解放军总医院将与合作医院相互交流耳鼻咽喉疾病新技术新进展，把该项目的交流培训工作从短期临床能力提升和中长期持续推进两方面予以积极落实，实现学科互利共赢的目标。

安东医院院长Lou Lykheang在发言中表示，中柬两国世代友好，友谊源远流长，此次项目是“澜湄合作”的实践，更是两国友谊的见证，希望通过该项目为柬埔寨五官科医护人员带来更好的医术经验，提高柬埔寨五官科医疗水平。

中国华侨公益基金会侨爱心工程部主任矫江莉介绍，中国华侨公益基金会多次在柬埔寨开展多领域的公益项目，为两国之间的民间友好往来作出了贡献，此次“澜湄合作专项基金”资助下的“澜湄合作-五官科国际交流与培训”项目将为中柬两国的五官科医务人员提供学术交流的机会，探索中柬医疗检机构建立长期合作的可能性。

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