原标题：俄罗斯网红湖泊有毒？！“马尔代夫蓝”背后居然藏着这个秘密

【环球网报道 见习记者 王博雅琪】还记得那个湖面呈蓝绿色的俄罗斯“网红湖”吗？俄罗斯公共电视台(ОТР)28日爆料，这片水域美丽的外表下竟隐藏着一个出人意料的秘密——这其实是一个充满有毒物质的人造贮灰场，蓝绿色湖面也正是因湖中沉淀的一些有毒物质发生反应所致。目前，游客已被禁止靠近这片“美丽又危险的”水域。

图自俄罗斯“360tv.ru”新闻网

ОТР说，这片“网红湖”位于俄罗斯新西伯利亚市，因其蓝绿色的水面享有“新西伯利亚马尔代夫”的美誉，吸引了不少游客前来观看。

其中，来自托木斯克的游客安娜说，“我想拍张照片，让家人看看到底发生了什么。很多人不相信这是真的——他们认为这(蓝绿色湖水)是ps的效果。”

摄影师奥列格则称赞说，“你可以在这里玩得很开心，拍一些很棒的照片。我希望每个人都能来这儿，欣赏这美丽的景色。”

不过，据ОТР透露，那些慕名而来拍摄照片的游客现已被禁止靠近这条湖泊。与此同时，这片水域附近也已安装了监控设备，还有巡逻人员定期在湖泊周围巡视。

为什么要这样做？

OTP透露，因为这片看似美丽的蓝绿色湖水会对人们的健康产生不小的影响。

OTP援引湖泊附近火力发电厂工作人员的话解释说，工厂会将废物倾倒在这片水域中，水中含有大量的钙和氧化物，如果在这里游泳，将很有可能会产生过敏反应。

该工作人员还透露，湖里有三个强大的水泵，每个水泵的流量可达500立方米/时。所以，如果在这里游泳，可能会受伤甚至失去生命。

不仅如此，新西伯利亚发电公司一名消息人士也出面劝告人们远离这片水域，他说，“这只是一个人造贮灰场，所以不要下水游泳，更不要饮用这里的水。湖底充满淤泥，你可能会被困住却无法逃脱”。

至于湖水呈蓝绿色的原因，俄罗斯“360tv.ru”新闻网解释说，这片湖呈蓝绿色并不是因为水面倒映了天空的颜色，而是因为湖中1-2米深的灰堆、钙盐和金属氧化物沉积物发生了化学反应。

谈及如何解决“游客涌入这片湖泊”的安全问题，ОТР说，新西伯利亚发电公司表示，这一贮灰场占地80多公顷，如果用栅栏把它围起来，成本太高。所以，他们决定在这片湖附近安装监控系统，监视范围覆盖整片水域以及通往这里的每条道路。

至于前来“打卡”的游客，该公司表示，这些人将被立即转移离开至监视区以外——目前只能通过这样的方法阻止这些“入侵者”。

不过，ОТР透露，仍有人不顾警告，千方百计地想要闯入这一“禁区”。

ОТР援引巡逻人员的话说，为了近距离拍摄“网红湖”并将照片发布到社交媒体上，一些Ins博主会偷偷地穿过湖泊附近的灌木丛，从而实现他们打卡“网红景点”的“工作目标”。

名为扎曼 巴巴耶夫的巡逻员透露，就在几天前，他和另外几个巡逻员才把200多名试图在湖边散步、甚至游泳的游客送离该地区。

(责编：冯粒、袁勃)