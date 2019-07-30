原标题：现场：磋商重启，美方代表抵沪

7月30日下午

12点39分

美方代表团牵头人——贸易代表莱特希泽，抵达上海。

15点25分

美方代表团牵头人——财政部长姆努钦，抵达上海。

此时，在美方下榻的酒店，很多记者已经在这里守候。

上海外滩茂悦酒店 本文图均为 玉渊谭天微信公众号 图

13点41分

莱特希泽抵达上海外滩茂悦酒店。

16点34分

姆努钦抵达上海外滩茂悦酒店。

上海和平饭店

外滩，上海和平饭店，已有90年历史。这个饭店曾经见证过许多中美两国交往的重要场景，不仅老布什、克林顿、奥巴马等多位美国前政要曾来过这里，1971年美国乒乓代表团访问中国时，也曾住在这里。

上海和平饭店

谭主了解到，中美双方的工作晚餐在这儿进行。

西郊宾馆

最后必须要说一下，西郊宾馆。

西郊宾馆

据谭主了解，第十二轮中美经贸高级别磋商将在这儿开谈。

本轮磋商一个引人瞩目的变化，是谈判地点改到了上海。1972年，上海见证了《中美联合公报》的发表，在中美谈判历史上发挥过独特作用，在这里举行磋商富有象征意义。

中美从最早“破冰之旅”到正式建交，再到向更积极、全面的方向发展，始终靠的是两国相向而行的诚意和努力。而未来，合作还是唯一正确选择，期待即将开始的第十二轮中美经贸高级别磋商能够成为中美经贸合作的一个新起点。

磋商再启，期待行动！

（原题为《现场：磋商重启 美方代表抵沪》）

(责编：崔越、杨牧)