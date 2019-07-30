原标题：华春莹：定规则、守规则是正确相处之道

“外交部发言人办公室”消息，在7月30日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，29日，“大变局下的国际法：发展中国家的作用”国际研讨会在北京举行，你能否介绍有关情况？此次研讨会向外界传递了怎样的信号？

华春莹：“大变局下的国际法：发展中国家的作用”国际研讨会是由外交部和中国国际法学会共同举办的。国务委员兼外交部长王毅向研讨会致贺信。外交部副部长罗照辉出席会议开幕式并讲话。国际法院院长优素福出席研讨会并发表主旨演讲。共有来自80多个国家的法律官员和驻华使馆代表，联合国、国际海洋法法庭、国际红十字会、亚洲—非洲法律协商组织等国际组织代表和国内外专家300多人参加了这次研讨会。

这次研讨会重点围绕“大变局下的国际法向何处去”、“发展中国家对维护国际法的作用”展开讨论。在当今世界面临百年未有之大变局，个别国家的单边主义、保护主义和霸凌行径严重冲击国际法和国际秩序的情况下，这次研讨会具有很强的现实意义。在这次研讨会上，各方畅所欲言，进行了热烈的讨论，达成了一些重要共识：

第一，定规则、守规则是各国正确的相处之道，搞霸凌、行强权注定没有出路。二战结束以来，以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系为世界总体和平、稳定与发展提供了制度保障，同时也为发展中国家赢得主权独立和群体性崛起提供了有利环境。当今世界单边主义、保护主义和霸凌行径抬头，多边主义和全球化遭遇逆流，国际法的权威和国际秩序受到冲击。国际社会都在关注一个重大的问题，那就是世界将向何处去。大家都认为，我们比以往任何时候都更需要凝聚共识、共同努力，推动加强国际法，尊重国际法，在国际事务中按国际法办事，要摒弃“强者为所欲为、弱者逆来顺受”的旧思维。因为这是世界从历史中得来的重要经验，符合各国人民的意愿，也是人类进步的必由之路。

第二，发展中国家作为国际舞台上的重要力量，为国际法发展作出了历史性贡献，现在有更大力量、更大责任共同坚持正义、维护规则。在这次研讨会上，各方都同意在国际规则制定中坚持多边主义，提升发展中国家的代表性和发言权，都同意推动国际法得到切实遵守，维护《联合国宪章》确立的基本原则，维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体系，善意履行国际义务，反对双重标准和合则用、不合则弃。大家也都认为应坚守国际法维护公平正义、促进和平发展合作的核心价值，反对歪曲和滥用国际法，反对借国际法之名行霸权强权之实。

中国始终是国际法的坚定维护者和建设者。习近平主席提出的构建人类命运共同体这一重要思想已经被载入中国宪法，这代表着中国坚定走和平发展道路、坚定维护国际法的庄严承诺。中国将继续与发展中国家一道，共同维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际秩序，推动世界走上相互尊重、公平正义、合作共赢的正确道路。

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