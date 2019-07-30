外交部回应蓬佩奥涉港言论:香港近期暴力活动是美方"作品"

人民网北京7月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，29日，“大变局下的国际法：发展中国家的作用”国际研讨会在北京举行，你能否介绍有关情况？此次研讨会向外界传递了怎样的信号？

答：“大变局下的国际法：发展中国家的作用”国际研讨会是由外交部和中国国际法学会共同举办的。国务委员兼外交部长王毅向研讨会致贺信。外交部副部长罗照辉出席会议开幕式并讲话。国际法院院长优素福出席研讨会并发表主旨演讲。共有来自80多个国家的法律官员和驻华使馆代表，联合国、国际海洋法法庭、国际红十字会、亚洲—非洲法律协商组织等国际组织代表和国内外专家300多人参加了这次研讨会。

这次研讨会重点围绕“大变局下的国际法向何处去”、“发展中国家对维护国际法的作用”展开讨论。在当今世界面临百年未有之大变局，个别国家的单边主义、保护主义和霸凌行径严重冲击国际法和国际秩序的情况下，这次研讨会具有很强的现实意义。在这次研讨会上，各方畅所欲言，进行了热烈的讨论，达成了一些重要共识：

第一，定规则、守规则是各国正确的相处之道，搞霸凌、行强权注定没有出路。二战结束以来，以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系为世界总体和平、稳定与发展提供了制度保障，同时也为发展中国家赢得主权独立和群体性崛起提供了有利环境。当今世界单边主义、保护主义和霸凌行径抬头，多边主义和全球化遭遇逆流，国际法的权威和国际秩序受到冲击。国际社会都在关注一个重大的问题，那就是世界将向何处去。大家都认为，我们比以往任何时候都更需要凝聚共识、共同努力，推动加强国际法，尊重国际法，在国际事务中按国际法办事，要摒弃“强者为所欲为、弱者逆来顺受”的旧思维。因为这是世界从历史中得来的重要经验，符合各国人民的意愿，也是人类进步的必由之路。

第二，发展中国家作为国际舞台上的重要力量，为国际法发展作出了历史性贡献，现在有更大力量、更大责任共同坚持正义、维护规则。在这次研讨会上，各方都同意在国际规则制定中坚持多边主义，提升发展中国家的代表性和发言权，都同意推动国际法得到切实遵守，维护《联合国宪章》确立的基本原则，维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体系，善意履行国际义务，反对双重标准和合则用、不合则弃。大家也都认为应坚守国际法维护公平正义、促进和平发展合作的核心价值，反对歪曲和滥用国际法，反对借国际法之名行霸权强权之实。

中国始终是国际法的坚定维护者和建设者。习近平主席提出的构建人类命运共同体这一重要思想已经被载入中国宪法，这代表着中国坚定走和平发展道路、坚定维护国际法的庄严承诺。中国将继续与发展中国家一道，共同维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际秩序，推动世界走上相互尊重、公平正义、合作共赢的正确道路。

问：据报道，29日，日本外相河野太郎称，目前，未签署《中导条约》的国家仍在继续扩充军备。如果该条约失效，必须建立一个囊括美、俄、中、英、法五国的新框架。同日，美国国务卿蓬佩奥称，美俄进行了战略对话，希中方也加入这些对话，相关协议需要包括中国。中方对此有何评论？

答：中方已多次表明在《中导条约》问题上的立场。

中方对美国单方面退约导致《中导条约》可能被废弃表示关切和反对。希望美俄两国通过对话解决分歧，努力保留该条约。这对维护全球战略稳定、维护地区和平与安全、维护大国之间的互信都有好处。

关于《中导条约》多边化问题，我们之前也说过，该条约是美俄达成的双边性质的条约，其多边化涉及一系列政治、军事、法律等复杂问题，不少国家对此都是存有关切的，中方也不会同意。河野外相所谓“新框架”其实是没什么新意的，无助于挽救《中导条约》，反而是变相为美国的单方面退约寻找或者提供了借口。

需要强调的是，中国始终奉行防御性国防政策，发展中导等能力完全出于防御目的，无意也不会对任何国家构成威胁。美方退约的真实目的是给自己松绑，却拿中国说事，毫无道理，中方也不会接受。如果日方真正关心地区安全问题，就应该努力劝说美国不要单方面退约。

关于蓬佩奥先生所说的让中国加入美俄对话和协议，我们认为这是一种变相“甩锅”。中国主张全面禁止和彻底销毁核武器，但核裁军应遵循“各国安全不受减损”这一国际公认的军控基本原则。美国是世界上最大的核武器国家，在核裁军方面负有特殊优先责任。美国应在切实履行现有条约基础上，进一步大幅削减核武器，为其他国家参加核裁军谈判创造条件，而不是向别国推卸责任。

问：第一个问题，近日，美国国务卿蓬佩奥在华盛顿经济俱乐部就香港局势表示，抗议是合理的，在美国也常遇到抗议，希望中国政府做正确的事情，尊重现有涉港协议。中方对此有何评论？他所提到的“协议”指什么？第二个问题，台湾陆委会称大陆在香港强化“一国”弱化“两制”。你对此有何评论？第三个问题，新一轮中美经贸高级别磋商今天在上海举行，磋商是否已经开始？商务部长钟山是否也参与了磋商？

答：关于第一个问题，首先，你提到蓬佩奥先生说在美国也常遇到抗议，我不知道他是不是希望把现在香港发生的那些极端暴力分子手持铁条和致命性武器袭击警察的抗议也搬到美国呢？让美国正好向世界展示一下它的民主？你觉得这个建议怎么样？

我想蓬佩奥先生显然没有摆正自己的位置，恐怕他还是把自己当作了CIA负责人。他说香港近期的暴力事件是合理的，因为大家可能也都知道，这毕竟也算是美方的一个“作品”。

我们不妨回顾一下，根据公开的报道，今年2月底、3月初，时任美国驻港澳总领事公然指责香港特区政府修例和“一国两制”，公然干预香港事务。3月，美国副总统彭斯会见赴美游说的香港反对派人员。5月，蓬佩奥会见香港反对派人士，公然妄议香港特区修例事务。6月，美国国会众议院议长佩洛西居然公开称，发生在香港的示威游行是“一道美丽的风景线”。美国部分国会议员重提所谓“香港人权与民主法案”。7月，彭斯、蓬佩奥、博尔顿分别会见反对派人士。近期从媒体不断曝光的画面看，香港暴力游行队伍当中出现了不少美国人的面孔，甚至一度还出现了美国国旗。大家都想问，在最近香港发生的一系列事态中，美国到底扮演了什么样的角色？我想在这个问题上，美国欠世界一个交代！

美方必须清楚地认识到，这里是香港，香港是中国的香港。我们多次强调，中国政府绝不允许任何外部势力插手香港事务，更不会允许任何外国势力企图搞乱香港。中国中央政府坚决支持特区政府依法施政，坚决支持香港警方依法严惩暴力犯罪分子，维护香港的安全与稳定。我还想说，玩火者必自焚，历史上这类教训很多。我们奉劝美方尽早放手，停止玩火中取栗的危险游戏。

关于第二个问题，昨天，国务院港澳事务办公室新闻发言人杨光已经清晰全面地阐述了对“一国两制”有关问题的看法。我只想对你提到的岛内人士说一句话：大家都相信，唯有“和平统一、一国两制”，明天才会更美好。

关于第三个问题，请你向中方主管部门询问。

问：日前，朝鲜《劳动新闻》刊文称，支持中国政府解决香港事态的措施，指出任何国家、组织和个人都无权干涉香港事务。评论称，无论是谁，应该尊重中国主权，停止以任何方式干涉香港事务。香港事务纯属中国内政，排除外部势力干预，必须按照中国人民的意愿得以解决。中方对此有何评论？

答：我们看到了朝鲜《劳动新闻》的报道，赞赏朝方在香港问题上发出正义的声音。

我们多次说过，香港是中国的香港，中国政府坚决反对任何外国势力企图插手或干预香港事务。我们有决心、有能力维护好香港的安全与稳定。我们相信，在这个世界上，最终邪压不了正。

(责编：崔越、杨牧)