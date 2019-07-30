美“苔丝”探测器新发现3颗系外行星

新华社华盛顿7月29日电（记者周舟）美国航天局系外行星探测器“苔丝”发现了73光年外的3颗太阳系外行星，体积介于地球和海王星之间。一个国际研究团队近日在英国《自然·天文学》杂志上发表了对这3颗行星的研究论文。

太阳系内的行星个头儿要么大要么小，比如水星、金星、地球和火星属于小型岩质行星，木星、土星属于气态巨行星，终年寒冷的天王星和海王星则属于冰态巨行星。

而“苔丝”新观测到的这3颗系外行星“个头中等”。其中一颗比地球稍大，另外两颗约为海王星的一半大小，因此被称作“迷你海王星”，这属于太阳系内没有的行星类型。因此天文学家认为，这将填补行星形成过程中“缺失的一环”。

天文学家将这3颗行星所在星系取名为TOI 270，它们围绕同一颗恒星运转。其中，行星TOI 270 b体积比地球大25%，这是一颗岩质行星，因距离母星较近，表面温度高；另外两颗行星TOI 270 c和TOI 270 d主要由气体构成，体积分别是地球的2.4倍和2.1倍。

论文共同作者、比利时列日大学的弗兰·波苏埃洛称，大小是地球1.5倍到2倍之间的行星不常见，这可能与行星形成的方式有关，但这一观点尚存争议，因此TOI 270的行星系统有望成为研究行星形成及演化的“实验室”。

研究显示，这3颗系外行星中距离母星最远的行星TOI 270 d，其平衡温度大约为66摄氏度，这意味着其大气上层有条件孕育某种类型的生命，但因为大气很厚，产生的温室效应使该行星表面太热而无法支持生命。不过，研究人员认为这一星系中可能存在比TOI 270 d轨道更远、处在宜居带之内的岩质行星。

“苔丝”全称“凌日系外行星勘测卫星”，是美国航天局去年4月发射的一个新的系外行星探测器，主要目标是“接棒”开普勒太空望远镜，继续搜寻太阳系以外的“新世界”。

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