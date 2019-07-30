新华社美国莫瑞恩7月29日电 专访：中美经济“脱钩论”不符合经济规律——访福耀北美集团总裁刘道川

新华社记者刘国远 王文

福耀北美集团总裁刘道川日前接受新华社记者专访时说，一些美国政客鼓吹美中经济“脱钩”，这种观点不符合经济规律，而最后发挥决定性作用的一定是经济规律。

福耀设在美国俄亥俄州代顿市的汽车玻璃设计和制造公司在当地投资额高达6亿多美元，创造了2400个直接就业机会和3000多个间接就业机会，对提振“铁锈带”经济发挥了重要作用。

刘道川在其位于代顿的办公室接受新华社记者专访时介绍了福耀在美国推动“本地化”发展取得的成果。他说，福耀一方面满足了当地客户需求，另一方面增加了当地的就业。他说，正如美国通用汽车公司在中国所做的一样，这种合作给两国带来双赢结果。

针对美国国内一些鹰派人士主张的美中经济“脱钩论”，刘道川说：“这根本没法实现。”他说，企业不会单纯因为人工便宜就把工厂搬到其他国家去，需要综合考虑其他因素，比如基础设施情况和当地政策法规等。

对于吸引美国企业回归、重振美国制造业的观点，刘道川认为，美国经济数十年的“去工业化”发展已造成严重后果，如今年轻人很难重燃对制造业岗位的兴趣，因此美国政府推动“再工业化”难有成效。

并且，他指出，现在的制造业不同于传统制造业。如今，制造业已实现智能化发展，技术含量高，这一发展趋势也对劳动力提出新要求，需要美国政府加以应对。

关于中美经贸摩擦对企业的影响，刘道川说，经贸摩擦对福耀美国公司有一定影响，但可以克服。相比之下，通用、英特尔等美国大企业受到的影响更大，所以许多美国企业以联名信等形式反对贸易战。

刘道川说：“（中美经贸摩擦）最后会回归基本规律，即经济规律或市场规律。”他表示，虽然美国政客出于各种考虑鼓吹美中经济“脱钩”，但起决定作用的还是经济规律。

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