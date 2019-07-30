日本猪瘟疫情扩散到7府县

新华社东京7月30日电 日本农林水产省29日宣布，日本福井县一个养猪场出现猪瘟疫情。自去年9月以来，日本猪瘟疫情已经从岐阜一县扩散到全国7个府县。

据日本时事社等报道，福井县越前市一个养猪场日前出现疑似猪瘟疫情，29日通过基因检测正式确认为猪瘟疫情。当地已连夜对该养猪场饲养的约300头猪进行扑杀。此前当地已经发现感染猪瘟的野猪，野猪被认为是养猪场猪瘟疫情的传播媒介之一。

2018年9月，岐阜县一家养猪场出现猪瘟疫情，是日本时隔26年再次发现猪瘟疫情。之后爱知县、长野县、大阪府、滋贺县、三重县5个府县也有养猪场出现疫情。猪瘟是一种急性、接触性猪传染病，但不会传染给人。日本此次流行的猪瘟不是传染性极强和致死率极高的非洲猪瘟。

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