苏丹过渡军事委员会主席下令改组国家情报与安全局

新华社喀土穆7月30日电（记者马意翀）据苏丹通讯社报道，苏丹过渡军事委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉29日发布宪法法令，宣布改组国家情报与安全局，并更改其名称为情报总局。

报道援引国家情报与安全局高级官员的话说，改组的目的在于使该机构适应该国政治环境的变化。改组后，该机构将会变得更加专业，在错综复杂的地区安全环境中更好地维护国家安全和利益。

2019年4月11日，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，并成立过渡军事委员会，负责执掌国家事务。4月12日，伊本·奥夫宣布辞去过渡军事委员会主席职务，由中将阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉接任，之后反对派一直要求解散国家情报与安全局。苏丹过渡军事委员会则认为该机构不能解散，但可以对其进行改组，以使其更好地打击恐怖主义和间谍活动，防止贩卖人口并打击腐败与洗钱等行为。

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