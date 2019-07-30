原标题：美国一工程师窃取客户资料被捕 超1亿人受害

中新网7月30日电 据“中央社”报道，当地时间7月29日，美国西部华盛顿州一名女性科技工程师被逮捕。该工程师被控涉嫌窃取信用卡发行商“第一资本”金融集团的客户资料，受害人数约为1.06亿。

据报道，现年33岁的汤普森(Paige Thompson)是前西雅图科技公司的软件工程师。她曾在某信息分享网站发文，炫耀自己盗窃数据的行为。2019年7月17日，一名看见这篇文章的用户警告了第一资本。

美国华盛顿检察官办公室发表声明说，总部位于维吉尼亚州、专营信用卡等业务的第一资本银行确认资料被窃后，迅速与美国联邦调查局(FBI)联系。之后，FBI将汤普森逮捕。据悉，当局在汤普森的住处，发现了内含盗取信息复制档案的电子储存设备。

声明称，第一资本称，该事件影响美国约1亿名用户，加拿大则有600万人受害。

第一资本银行表示：“(用户)的信用卡帐户号码或登入验证都未受威胁，超过99%社会安全码也未遭外泄。”但是，其他个人资料如姓名、地址、生日和信用卡历史等信息则存在安全隐忧。

第一资本称，这起事件预计将在2019年产生约1亿至1.5亿美元的成本开支。

据悉，倘若计算机诈欺罪名成立，汤普森最高可面临5年徒刑和25万美元的罚款。

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